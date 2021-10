Pogostantautivuodesta tulossa pahin kahteen vuosikymmeneen: Suomessa varmistunut jo 467 tartuntaa

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan pogostantautia on nyt eniten Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Pogostantautitartunnat ovat lisääntyneet hurjaa tahtia syksyn edetessä.

Kuukausi sitten eli syyskuun puolivälissä Suomessa oli todettu 151 tartuntaa. Nyt niitä on jo 467.

Veriteisteissä on Pohjois-Savossa varmistettu peräti 83 virustartuntaa, mikä on maakuntien korkein luku.

Kakkosena THL:n tilastoissa (siirryt toiseen palveluun) on Keski-Suomi 65 tartunnallaan. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on varmistunut 64 ja Pirkanmaalla 56. Pohjois-Karjalassa on löytynyt 32 tapausta.

Nyt lähestytään parin vuosikymmenen takaista kovaa pogostantautivuotta 2002, jolloin todettiin 597 tartuntaa.

Kaikkein eniten tartuntoja on ollut vuonna 1995. Silloin varmistui yli 1 300 tapausta.

Pogostantaudin aiheuttaa virus, joka tarttuu hyttysen pistoksen välityksellä. Virus pesii todennäköisesti kanalinnuissa.

Ensimmäinen suomalainen pogostantautiepidemia havaittiin vuonna 1974 Ilomantsissa, ja tauti saikin nimensä Ilomantsin kirkonkylän eli Pogostan mukaan.

Aiheesta lisää: Harvinainen pogostantauti ei ole enää vain Itä-Suomen vitsaus – syynä on runsas hyttys- ja metsäkanalintukesä, kenties myös korona