Lähdetkö viikonloppuna baariin? Tiedä ainakin tämä koronapassista

Koronapassi otetaan käyttöön puoliltaöin niillä alueilla, joilla on rajoituksia voimassa. Passia edellyttävät ravintolat välttyvät kaikilta näiltä rajoituksilta.

Koronapassi otetaan käyttöön perjantain ja lauantain välisenä yönä puoliltaöin niillä alueilla, joilla on rajoituksia voimassa.

Eduskunta hyväksyi käyttöönottoa koskevan lain tänään.

Tällä hetkellä rajoituksia on kuudella alueella (siirryt toiseen palveluun), Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla.

Näillä alueilla anniskelua saa nykyisellään jatkaa enintään puoleen yöhön, ja ravitsemisliikkeiden on suljettava ovensa aamuyhdeltä. Anniskeluravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Lauantaista eteenpäin koronapassia vaativat ravintolat välttyvät kaikilta näiltä rajoituksilta.

Mutta miten koronapassi käytännössä toimii? Kokosimme vastaukset kolmeen keskeisimpään kysymykseen.

Näin saat koronapassin haltuusi

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakanta (siirryt toiseen palveluun)-palvelusta ladattuna puhelimen ruudulle tai paperisena versiona terveydenhuollosta.

Koronapassin edellytyksenä on joko saatu rokotesuoja, 72 tunnin sisällä saatu negatiivinen koronatesti tai todistus sairastetusta koronataudista.

Lisäohjeita koronatodistuksen hankkimiseen saat Kanta-palvelun sivulta (siirryt toiseen palveluun).

Näin passi tarkastetaan

Koronapassi, eli puhelimesta näytettävä QR-koodi tai paperien todistus, esitetään saapuessa paikkaan, jossa sitä edellytetään.

Henkilökunta lukee QR-koodin THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella (siirryt toiseen palveluun). Sovelluksen on määrä tulla ladattavaksi maksutta yleisimmistä sovelluskauppoista tänään.

Sovellus näyttää vihreää valoa, jos koronapassin edellytykset ovat kunnossa.

Koronapassin tietoja ei saa rekisteröidä, tallentaa tai käsitellä muussa käyttötarkoituksessa.

Näin passin käyttöä valvotaan

Koronapassi tarkistetaan ennen sitä vaativaan paikkaan sisälle pääsemistä.

Aluehallintovirasto aloittaa koronapassia käyttävien ravintoloiden valvonnan heti yöllä, kertoo alkoholihallintayksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

– Koronapassi tekee sen, että jos passi on käytössä, sääntöjä on vähän ja jos passi ei ole käytössä, niin sääntöjä ja rajoituksia on aika paljon. Kun laki tulee voimaan puoliltaöin, niin valvonta jatkuu näiden ravintoloiden osalta, jotka ottavat koronapassin käyttöön ja ovat auki yhden jälkeen lauantaina aamuyöllä.

Valvojilla ei ole oikeutta kysyä asiakkailta koronapasseja. Ravintoloitsijalta kuitenkin selvitetään, onko passeja kysytty.

– Jos epäilemme, että joltain ei ole kysytty passia, voimme käskeä henkilökunnan tarkastamaan asian. Passittomat täytyy komentaa ulos, Lehikoinen kertoo.

Täällä passia voidaan edellyttää

Koronapassia voidaan vaatia ensinnäkin baareissa, yökerhoissa ja ruokaravintoloissa.

Yleisötilaisuuksissa passia voidaan edellyttää esimerkiksi teattereissa, messuilla ja konserteissa. Sama koskee museoita, taidenäyttelyitä ja vastaavia kulttuuritiloja.

Liikuntapaikoista passia voivat vaatia esimerkiksi kuntosalit, ryhmäliikuntatilat ja muut sisäliikuntapaikat sekä lasten sisäleikkipuistot. Listaan lukeutuvat myös uimahallit ja kylpylät.

Passia voivat lisäksi vaatia asiakkailtaan esimerkiksi sisätiloissa olevat eläintarhat tai huvipuistot.

