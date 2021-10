Finlandia-palkittua teosta jäi kerrostalon kokoinen kasa myymättä – kirjailija jakaa kirjojaan nyt ilmaiseksi kadulla

Kotkan pääkirjaston eteen on parkkeerannut pakettiauto. Auton takaovet ovat levällään. Kun kävelee lähemmäs, auton sisälmyksistä paljastuu valtava kirjapino.

Hetki sitten pino oli vielä korkeampi, sillä kirjailija Juha Hurme on ehtinyt jo jakaa osan niistä ohikulkijoille. Eikä mitä tahansa kirjaa, vaan omaa Finlandia-palkittua teostaan Niemi. Hurmeen mukaan kustantamo innostui palkinnon myötä tahkoamaan 100 000 kappaleen painoksen, eikä kaikille riittänytkään kysyntää.

– Viime keväänä tuli ilmoitus, että sen kaupallinen kaari on käyty. Maa on kyllästetty Niemi-kirjalla, kertoo Hurme.

Juha Hurme kiertää parhaillaan Suomea ja jakaa kirjojaan. Kuva: Kirsi Lönnblad/Yle

Kirjaa oli myyty yli 70 000 kappaletta. Yli jääneet 25 000 teosta vietiin Porvoon kirjakeskukseen odottamaan hävitystuomiota. Hurme päätti lähteä katsomaan, miltä sellainen määrä kirjoja näytti.

– Se oli kerrostalon kokoinen. Ilokseni kuulin, että kirjoista tehdään rakennusteollisuudelle eristysainetta. Sillä oli nimikin, viisas seinä. Minusta se oli mahtava idea ja oikeaa kierrätystä.

Hurmekin sai idean. Hän päätti ottaa yhteyttä ystäväänsä, dokumenttiohjaaja Jan Ijäkseen.

– Ehdotin, että lunastan pakullisen _Niemiä _ja tehdään yhdessä dokumenttielokuva. Kierretään Suomea, pidän luentoja suomen kielestä ja jaan niitä kirjoja. Janista se oli hyvä idea.

Kuuntele, mitä mitä mieltä kirjailija Juha Hurme on suomen kielen asemasta. Hurmetta haastattelee Kirsi Lönnblad.

Suomen kieli köyhdy

Hurme kieltää, että kiertueessa olisi mitään provokatiivista. Sen sijaan hänellä on sanansa sanottavansa suomen kielen köyhtymisväitteistä. Monet asiantuntijat ovat kantaneet siitä huolta viime vuosina. Hurme allekirjoittaa huolen saamen kielistä ja murteisiin jakautuneesta suomenruotsista, mutta ei suomen kielestä.

– Väite on vanhaa marinaa. Olen sen verran opiskellut kulttuurihistoriaa, että kavahdan vääriä väitteitä systemaattisesti. Ne ovat väitteitä virkaiältään vanhoilta ihmisiltä, jotka ovat saaneet peräpukamia liiasta istumatyöstä. Helppoa akateemista valitusta ja märehtimistä, Hurme lataa.

Siitä Hurme on tutkijoiden kanssa yhtä mieltä, että kielen pitää muuttua. Hän toivottaa myös kritisoidut lainasanat tervetulleiksi suomen kieleen.

– Ostin juuri Carl Barksin uusia sarjakuvia slangikäännöksinä. Ne ovat täynnä lainasanoja, mutta ne on ugrilaistettu. Siellä on myös nuorten räppäreiden slangia, joka on ihan uutta pääkaupunkiseudun murretta. Ajattelin, että vitsi kun suomen kieli voi hyvin.

Juha Hurme on paitsi kirjailija, myös arvotettu teatteriohjaaja ja puhuja. Arkistokuva Helsingin Messukeskuksesta. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Lukijat ovat palkkio

Omien kirjojen murskaaminenkaan ei tunnu ei tunnu Hurmeesta pahalta.

– Tehtiin virhearvio ja painettiin liikaa. Kirjathan ovat muodostuneet ongelmajätteeksi. Jos niitä on levitetty tähän maahan 75 000 kappaletta, kaikki halukkaat kyllä saavat Niemi-kirjan käsiinsä. On paras tehdä lopuista viisasta seinää.

Kotkan pääkirjaston edessä Niemeen ovat tarttuneet kymmenet ihmiset. Osa jää jopa odottamaan kirjailijan signeerausta kirjaan. Se saa Hurmeen iloiseksi.

– Selvästi on ihmisiä, jotka vielä haluavat tuon kirjan. Kirjailijana minulle ei ole mikään tärkeämpää kuin se, että joku lukee kirjani. Saan jaettua 200 kirjaa tai ehkä enemmänkin. Siinä on palkkio tästä kiertueesta.

Hurme aikoo myös mennä katsomaan, kuinka kerrostalon kokoinen kirjakeko tuhotaan. Tai ei tuhota, vaan saatetaan uuteen elämään viisaana seinänä.