Politiikan toimittaja: Sanna Marinin kuherruskuukausi median kanssa on ohi – kriittisyyttä lisää se, ettei pääministeriltä saa helposti haastatteluja

Osa politiikan toimittajista ei ymmärrä Instagramin pelisääntöjä, sanoo Ronja Salmi. "Kriittisyys on oikein, pääministeri on vallankäyttäjä, ei häntä pääministerinä tarvitse sääliä siinä tehtävässä", hän muistuttaa.

Sama on käynyt aiemminkin. Media oli innoissaan, kun Alexander Stubb (kok.) nousi pääministeriksi.

Ja sitten kuherruskuukausi loppui.

Sitten Juha Sipilä (kesk)oli median suosikki: tuore kasvo politiikan ulkopuolelta.

Ja pian Sipilän mediasuhde kriisiytyi.

Nyt Sanna Marinin (sd.) kuherruskuukausi on ohi, arvioi kokenut politiikan toimittaja, MTV:n uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.

– Marin aloitti pääministerinä tilanteessa, jossa hänestä tuli kriisijohtaja. Samalla hän pystyi, halusi ja kykeni pitämään etäisyyttä mediaan. Ajat olivat vakavat ja kansakunta linnoittautui pääministerin ympärille koronakriisin aikana, myös media silloin ensimmäisenä keväänä, Eeva Lehtimäki sanoo.

– Sitten pakka lähti hajoamaan.

Lehtimäen mukaan nyt on palattu normaaliin demokratiaan, jossa pääministerin valtaa käsitellään kriittisesti.

Median ja pääministerin suhteen kuuluukin olla jännitteinen, sanoo politiikantoimittaja Eeva Lehtimäki. Kuva: Petteri Bülow / Yle

"Marin ei ole järjestänyt taustatilaisuuksia medialle"

Lehtimäen mukaan yksi syy toimittajien ja pääministeri Sanna Marinin suhteen kriisiytymiseen on se, että koronan aikana Marin ei tavannut mediaa.

– Ei ole ollut taustatilaisuuksia, joissa pääministeri avaisi ajatteluaan, Lehtimäki sanoo.

Myös se, miten hyvin pääministeri on median käytettävissä, vaikuttaa asiaan. Lehtimäen mukaan Marinilta ei ole kovin helppoa saada lausuntoja tai haastatteluja.

Toisaalta uusi pääministeri kiinnostaa aina. Se, että medialla ja pääministerillä on jännitteitä, on normaalia demokratiaa, Lehtimäki sanoo.

– Me ei olla siellä fanittamassa ketään, oli kuinka upea nuori naispääministeri tahansa.

Pääministerit sairastuvat myös pääministeritautiin. Näin on käynyt lähes jokaisen kahdeksan pääministerin aikana, joita Lehtimäki on seurannut politiikantoimittajan.

– Pääministeri on niin informoitu, että hän kokee, että asioiden taustoja ei ymmärretä. Kaikkein kivointa on käydä EU-kokouksissa, joissa on sitä viiteryhmää, joiden kanssa voi puhua oikeista, hienoista päätöksista ja asioista, Lehtimäki kuvailee.

Toimittaja Ronja Salmen mukaan paluu normaaliin näkyy myös pääministerin viestinnässä. Salmi ja Lehtimäki olivat vieraina Ylen mediakriittisessä Viimeinen sana -ohjelmassa. Voit katsoa tuoreen jakson tämän jutun pääkuvasta tai tästä linkistä.

– Marin on kesälomalla ottanut Instagramin haltuun. Sitä on viimepäivinä analysoitu, mistä se johtuu, Salmi sanoo.

Nuori pääministeri, joka on nainen, muuttaa tapaa viestiä politiikasta. Sen ei pitäisi Salmen mukaan olla yllätys. Pääministeri ja ministerit käyttävät heille luontevia kanavia.

– Meillä on uusi, nuori sukupolvi vallassa. Totta kai viestintäkin muuttuu, Salmi sanoo.

Esimerkiksi torstaina Marin julkaisi Instagramissa videoita, joissa hän puhui suoraan kameralle ja pahoitteli kulttuurialan leikkauksia. Se on uudenlaista viestintää.

Nuori naispääministeri käyttää tietenkin nuorten naisten viestintäkanavia, Ronja Salmi toteaa. Kuva: Petteri Bülow / Yle

"Politiikan toimittajat eivät osaa tulkita Instagramia"

Salmi kirjoitti Helsingin Sanomien nyt-liitteeseen kolumnin (siirryt toiseen palveluun) Sanna Marinin Instagram-viestinnästä. Hän sanoo, että on ollut ”jokseenkin huvittavaa lukea analyysejä” siitä.

Instagramissa käytettyjä työkaluja kuten selfieitä, storieseja ja samaistuttavia hetkiä arjessa ei voi sellaisinaan verrata politiikan perinteiseen viestintään.

Osa politiikan toimittajista ei vain ymmärrä Instagramin pelisääntöjä, Salmi sanoo. Esimerkiksi Li Andersson (vas.)vastailee Instagramissa suoraan ihmisten kysymyksiin. Tämä on uutta.

Kyse on myös kohderyhmästä. Nuoret naispoliitikot tietävät, että heitä äänestävät naiset, jotka tavoittaa parhaiten juuri Instagramista suoraan, Salmi muistuttaa. Instagram on 20-, 30- ja 40-vuotiaiden naisten temmellyskenttä. Tästä kertovat kaikki tilastot.

Media taas ei osaa aivan suhtautua Instagramin viesteihin tai Twitter-viesteihin. Politiikan toimittajat ovat tottuneet muunlaiseen viestintään.

– Instagramia myös vähätellään, kyllä jokaisen politiikan toimittajan pitää seurata poliitikkoja eri alustoilla, Lehtimäki muistuttaa.

Samaan aikaan sosiaalisessa mediassa journalismin lähteenä on ongelmansa.

– Ei kannata mennä lankaan. Valta ei ole kohotettua todellisuutta, Lehtimäki sanoo.

Instafiltterit peittävät hänen mukaansa helposti alleen kovan vallankäytön, poliittisen väännön ja kompromissit.

Instan kautta pystyy hallitsemaan julkisuutta, mutta se on vain osa kokonaisuutta.

– Jos sitä kautta luo kuvan voimaannuuttavasta naispääministeristä, se ei ole koko totuus, Lehtimäki sanoo.

– Esimerkiksi eilen pääministeri työnsi oman hallituksensa ministerin bussin alle tässä kulttuurikiistassa.

Pelaavatko poliitikot sosiaalisessa mediassa vain omilla säännöillään?

– Perinteinen media kipuilee jonkin verran tämän kanssa, Eeva Lehtimäki sanoo.

Sosiaalisessa mediassa poliitikko pääsee itse valitsemaan, missä aiheissa on esillä.

– Se on kohotettua, valikoitua julkisuuden hallintaa. Nykypoliitikot osaavat tehdä sen, hän toteaa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ei välittänyt perinteisistä politiikan säännöistä. Hän kommunikoi tviitein ja pyrki vastaamaan itselleen mukaville medioille.

Sama ilmiö näkyy Suomessakin.

Lehtimäki on tästä huolissaan. Politiikka muuttuu lyhytjänteiseksi Twitter-politikoinniksi. Esimerkiksi torstaina Marin sanoi Twitterissä “suoraan”, että SDP haluaa perua leikkaukset. Tästä seurasi perinteisen median hässäkkä.

Kuka sanoi Twitterissä mitä -uutisointi on kuitenkin valtava ongelma, Lehtimäki sanoo.

– Kuka haukkui ketä -journalismi on kirjurin hommaa. Se on syöpäinen juttumuoto, mutta sitä media tekee paljon, että kerrotaan niille, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa, että mitä siellä riehutaan.

Jos media vain kertoo, mitä poliitikko itse viestii tai mölisee sosiaalisessa mediassa, se tuhoaa oman tehtävänsä, Lehtimäki sanoo.

On hyvä, että pääministeriin suhtaudutaan normaalin kriittisesti, Eeva Lehtimäki ja Ronja Salmi sanovat. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Ronja Salmi sanoo, että median ei pidä mennä mukaan sosiaalisen median logiikkaan, joka perustuu siihen, että juuri nyt pitäisi olla somessa seuraamassa kulloistakin vääntöä. Somejätit eivät halua kannustaa ketää kestävään käyttöön. Ne haluvat koukuttaa käyttäjiksi.

– Jos media seuraa tätä logiikkaa, että kaikki somessa on breaking news, se ei ole totuudellisesta, Salmi sanoo.

