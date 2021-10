Jousiase on helppo ostaa mutta hankala käyttää, ja sellaisella uhkailu on Suomessa todella harvinaista – valvonta vaikeaa, jopa mahdotonta

Jousiaseiden rikollisella tai huolimattomalla käytöllä voidaan aiheuttaa vakava vaara muille ihmisille. Väkivahvojen aseiden hankkiminen on silti luvattoman helppoa.

Norjassa tehtiin viime viikon keskiviikkona jousiaseisku, jossa kuoli viisi ihmistä. Yhtä miestä epäillään viidestä murhasta.

Teko on herättänyt huolta myös suomalaisissa. Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoen mukaan jousiaseella uhataan toista ihmistä hyvin harvoin Suomessa.

– Jousiaseella uhkailu on erittäin harvinaista, sillä suomalainen väkivaltarikollinen turvautuu terä- ja ampuma-aseisiin, Pihajoki sanoo.

Jousiaseisiin ei tarvita lupaa

Jousitoiminen ase on helppo hankkia, sillä se ei ole luvanvarainen, eli jousiaseisiin ei tarvita hankkimis- tai hallussapitolupaa. Näin sanoo ampuma-aselaki.

– Järjestyslaki toki kieltää toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien esineiden hallussapidon yleisellä paikalla, ellei siihen ole hyväksyttävää syytä, muistuttaa poliisiylitarkastaja.

Vaikka jousiase ja sen käyttäjät ovat marginaalinen riski turvallisuudelle, jousiaseuhka on kuitenkin suurempi kuin esimerkiksi tulostettavat 3D-aseet, joista on uutisoitu tällä vuosikymmenellä lähinnä järjestäytyneen rikollisuuden yhteydessä.

– Riski on isompi, koska jousiaseen voi hankkia lähes kuka vain, kun taas 3D-aseen valmistaminen tai hankkiminen ei ole läheskään yhtä yksinkertaista, huomauttaa Pihajoki.

"Jousiaseen voi rakentaa itsekin"

Hyväksyttävä syy jousiaseen hallussapitoon on metsästys tai jousiammunta. Jousiasetta voi kanniskella mukanaan, jos on matkalla harrastukseen tai metsälle. Jousiaseella metsästävät ovat tosin Suomessa harvassa.

– Nuoret kaupunkilaiset ovat nyt jonkin verran innostuneet jousimetsästyksestä, ja jotkut vanhemmatkin metsästäjät ovat vaihtaneet ruutiaseista jousiin, sanoo Experience Bow Hunting Clubin puheenjohtaja Petteri Kantola.

Kantola on sitä mieltä, että jousiaseiden luvanvaraisuus on kaksipiippuinen juttu, koska valvonta on hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta.

– Jousiaseen voi itsekin rakentaa, ja jos päästä viiraa ja haluaa jonkun tappaa, niin ase löytyy aina, toteaa Kantola.

Jousiaseella on surmattu ihmisiä Suomessakin. Vuonna 1994 varusmiespalveluksesta karannut mies surmasi kolme ihmistä, joista kaksi jalkajousella. Hänet tuomittiin murhasta. Vuonna 2007 mies surmasi kaksi naista jalkajousella Porissa. Myös hän sai murhatuomion.

