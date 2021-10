Ravintolat voivat ottaa koronapassin käyttöön jo tänä yönä, mutta moni yrittäjä on vielä ymmällään: "Ei mitään hajua, mitä tapahtuu"

Laki koronapassin käytön mahdollistamisesta hyväksyttiin eduskunnassa perjantai-iltapäivällä.

Baarit, yökerhot ja ravintolat voivat lauantaista eteenpäin itse päättää, ottavatko ne passin käyttöön. Tarkastamalla asiakkaiden koronapassin, ravintoloiden ei tarvitse noudattaa alueen rajoituksia. Tällä hetkellä rajoituksia on kuudella alueella (siirryt toiseen palveluun).

Ilman koronapassia näillä alueilla anniskelua saa jatkaa enintään puoleen yöhön, ja ovet on suljettava aamuyhdeltä. Anniskeluravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Moni ravintola on odottanut päätöstä kuin kuuta nousevaa, mutta samalla nopeasti muuttuva tilanne hämmentää monia ravintolanpitäjiä. Mitä ravintoloissa tapahtuu keskiyöllä, kun perjantai vaihtuu lauantaiksi?

Ravintolayrittäjä toivoo lisätietoa passin käytöstä

Päijät-Häme kuuluu niihin alueisiin, joissa anniskelu puolen yön jälkeen vaatii koronapassin. Lahtelaisen ravintola Mon Cherin yrittäjä Toni Yrjänne ei vielä perjantaiaamuna osannut sanoa, otetaanko koronapassin käyttöön hänen ravintolassaan heti lauantaina.

– Ei mitään hajua, mitä tapahtuu. Monelta passi pitää ottaa käyttöön? Miten se tulee käyttöön? Kuka sen käyttöä kontrolloi? Liikaa kysymyksiä, mutta vähän vastauksia on tarjolla tällä hetkellä.

Yrjänteen mielestä ravintolat ovat saaneet liian vähän tietoa lakimuutoksesta.

Hänestä koronapassin tarkistaminen ei ole mahdotonta, mutta ei välttämättä helppoa. Moni Mon Cherin asiakkaista on iäkkäitä, eivätkä he kaikki välttämättä omista puhelinta. Ravintola on pohtinut hankkivansa puhelimen, jotta asiakkaat voivat näyttää Omakannassa olevan koodin.

Ongelmista huolimatta Yrjänne pitää passia hyvänä asiana, jos se vauhdittaa paluuta normaaliin. Ennen korona-aikaa ilonpito loppui ravintolassa vasta neljältä. Silloin viikonloppuyö toi yli puolet päivän myynnistä.

Ennen korona-aikaa ravintolassa saattoi näyttää vaikka tältä. Bingo-illan tunnelmaa ravintola Oivassa Helsingissä vuodelta 2018. Kuva: Ilkka Klemola / Yle

Päättäjiltä ravintolayrittäjä toivoo selkeämpiä päätöksiä.

– Meillä vapautettiin aukioloajat lokakuun ensimmäinen päivä, ja niitä rajoitettiin viikon päästä siitä. Nyt niitä vapautetaan taas koronapassilla. Tätä bisnestä ei voi pyörittää tietämättä, mitä huomenna tapahtuu. Joku linja tähän hommaan, niin meidänkin olisi helpompi olla.

Järjestyksenvalvoja aloittaa tarkastuskierroksen illalla

Osuuskauppa Hämeenmaalla on ainakin osittain selvät sävelet illan kulusta. Osuuskauppa on päättänyt ottaa koronapassit käyttöön heti perjantaina kahdessa anniskeluravintolassa.

Yhdeksältä järjestyksenvalvoja lähtee kiertämään ravintolassa tarkistaen kaikkien koronapassin. Iltakymmeneltä sisällä saa olla vain kahdesti rokotettuja asiakkaita.

Osa lahtelaisravintoloista aikoo ottaa käyttöön koronapassin viimeistään huomenna. Osa ravintoloista miettii vielä passin käyttöönottoa muun muassa siksi, että käytännön ohjeistus tuli aivan viime tipassa.

Koronapasseja tarkastetaan näissä ravintoloissa vain perjantaisin ja lauantaisin, muulloin mennään rajoitusten ehdoilla. Ainakaan toistaiseksi Hämeenmaa ei ota koronapassia käyttöön ruokaravintoloissa.

– Niissä tarkastaminen jäisi työntekijöiden seurattavaksi. Siitä tulisi enemmän työtä kuin hyötyä. Mutta me harkitsemme ja seuraamme tilannetta, kertoo Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan vt. toimialajohtaja Minna Kainulainen.

Ei tietoa, kuinka moni ravintola tarkastaa passeja jo tänä iltana

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi uskoo, että ravintolat ottavat passin laajasti käyttöön. Hänen mukaansa yli puolet ravintola-alan liikevaihdosta tulee leviämisalueilta. Hän ei kuitenkaan osaa arvioida, kuinka moni ottaa passin käyttöön jo tänä yönä.

– Se on epäselvää, koska voimaantuloaikataulu, kuten tämän kriisin aikana aina, on ollut todella niukka.

MaRa hankki ohjeistuksia aluehallintavirastolta jo ennen eduskunnan päätöstä lakimuutoksesta. Hänestä suurin sovittu asia on, ettei passeja tarvitse tarkastaa ovella, vaan ne voidaan tarkastaa esimerkiksi tiskillä tai kun asiakkaat on ohjattu pöytään. Tämä helpottaa niiden yritysten tilannetta, joilla ovella ei ole yleensä järjestyksenvalvojaa.

Koronapassin käyttöönotto vaatii lukulaitteen ostamista ja passin tarkastaminen vie työntekijöiltä aikaa, mikä lisää jonkun verran henkilöstökuluja.

– Kustannus hyötyihin nähden on suuri, Lappi summaa.