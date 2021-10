Maailman maat julistivat: tavoitteena ihmisen ja luonnon harmonia – luontoneuvottelut Kiinassa sujuivat ilman suurempaa kitkaa

Suomen pääneuvottelija korostaa, että julistus on pakettiratkaisu, jonka kaikki kohdat ovat tärkeitä. Ensimmäinen osa YK:n konferenssista sujui Marina von Weissenbergin mukaan jopa hämmentävän jouhevasti ja kitkattomasti.

Kunming on Yunnanin maakunnan pääkaupunki. Maakunnassa on myös aasiannorsujen suojelualue, jolta lauma aloitti viime joulukuussa mystisen vaelluksensa. Kuva: /All Over Press