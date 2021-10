Göteborgin pommi-iskussa vakavasti loukkaantunut nainen on kuollut

Syyskuun lopussa Göteborgissa tapahtuneessa kerrostalon räjähdyksessä vakavasti loukkaantunut nainen kuoli sairaalassa perjantaiaamuna, Ruotsin poliisi tiedottaa.

– Tapausta on tutkittu murhan yrityksenä. Nyt rikosnimikkeenä on murha. On traagista, että tämä johti kuolemaan, sanoo poliisin tiedottaja Stefan Gustafsson uutistoimisto TT:lle.

Räjähdyksen jälkeen kaikkiaan 16 ihmistä joutui sairaalaan. Suurimmalla osalla loukkaantumiset eivät olleet vakavia, mutta neljä ihmistä joutui tehohoitoon.

Perjantaina kuollut nainen oli yksi näistä neljästä. Kolme muuta ovat toipuneet.

Pommi-iskusta todennäköisin syin epäilty mies löydettiin kuolleena lokakuun alussa. Hänen kuolemaansa liittyen ei epäillä rikosta.

Poliisi tutkii edelleen räjähdyksen syytä ja tapahtumisen kulkua. Samalla poliisi selvittää, saattoiko iskuun liittyä myös muita ihmisiä.

Gustafssonin mukaan tähän mennessä näyttää kuitenkin siltä, että epäilty toimi yksin.

Lue lisää:

Göteborgin pommi-iskusta epäilty mies löydetty kuolleena vedestä

Poliisi etsii edelleen viisikymppistä miestä, jota epäillään Göteborgin räjähdyksestä – TT: miehen uskotaan olevan yhä Ruotsissa

Poliisi aloittanut Göteborgin räjähdyspaikan tutkinnan, yksi loukkaantunut yhä tehohoidossa

Parikymmentä viety sairaalaan ja satoja evakuoitu Göteborgin kerrostaloräjähdyksessä – ei voinut tapahtua "luonnollisista syistä"