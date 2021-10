Asiantuntija kaipaa isoja askeleita kannustinloukkujen poistamiseksi – ministeri lupaa tällä vaalikaudella pieniä parannuksia

"Me ei oikein katsota boxin ulkopuolelta" – ekonomisti kaipaa uutta ajattelua kannustinloukkuongelmaan

"Me ei oikein katsota boxin ulkopuolelta" – ekonomisti kaipaa uutta ajattelua kannustinloukkuongelmaan

Taloustieteilijä Mauri Kotamäen mukaan kannustinloukussa on noin joka kymmenes työtön. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoo, että nykyhallitus aikoo helpottaa ainakin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden tilannetta.

Kannustinloukut puhuttavat politiikassa säännöllisesti, mutta toistaiseksi niistä ei ole päästy eroon. Kannustinloukku syntyy, kun työttömän ei ole taloudellisesti kannattavaa ottaa työtä vastaan paremman sosiaaliturvan takia. Myös jonkin verran töitä tekevän henkilön voi olla kannattamatonta ottaa lisätyötä vastaan, koska palkan kasvaessa tuet vastaavasti pienenevät.

Taloustieteilijä, Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki kertoo Marja Sannikan haastattelussa, että noin joka kymmenes työtön on jonkinasteisessa kannustinloukussa. Vuoden aikana työttömyysturvaa saa noin 600 000 henkilöä, joten asia koskettaa heistä jopa 60 000:ta.

Kotamäen mukaan Suomen järjestelmä on liian monimutkainen ja on vaikea arvioida, kuinka moni työtön on täysin sen tasalla.

– Kannustimiin on vaikea reagoida, jos niitä ei ymmärrä.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) mielestä työnteon pitäisi olla kannattavaa, ja työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovituksen tulisi olla mahdollisimman joustavaa. Ministeri kokee, että asioista pitäisi saavuttaa laajempi yhteisymmärrys, koska yksittäisen hallituskauden aikana ei ole mahdollista muuttaa koko järjestelmää.

– Tämä on monimutkainen ja laaja ongelma, johon ei ole hokkus pokkus -temppuja.

Tällä hetkellä käynnissä on sosiaaliturvan uudistaminen. Sitä valmistee komitea, jonka työ kestää aina vuoteen 2027 saakka. Sarkkinen sanoo, että nykyinen hallitus yrittää purkaa kannustinloukkuja pienemmissä osissa.

– Maailma ei tule kerralla valmiiksi. Aikaisemmat hallitukset ovat tehneet toimenpiteitä, me teemme toimenpiteitä ja myös tulevat hallitukset tulevat tekemään niitä.

Konkreettisen lupauksen ministeri kuitenkin antaa. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee mallia, joka Sarkkisen mukaan tulee helpottamaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien tilannetta.

Toinen asia, johon Sarkkisen mukaan tulee akuutisti puuttua, on ylivelkaantuneiden ja ulosotossa olevien henkilöiden tilanne. Siitä on hallitusohjelmassa kirjaus.

– Se on yksilön kannalta melkoinen kriisi ja tragedia, mutta se on myös yhteiskunnan kannalta ongelma. Työnteon kannustimet voivat olla aika heikot, ja se aiheuttaa ihmiselle pitkäaikaista köyhyyttä ja usein myös muita sosiaalisia ongelmia.

Kotamäki pitää pieniäkin parannuksia positiivisina. Hänen mielestään järjestelmän korjaamiseksi tarvittaisiin kuitenkin nykyistä edistyksellisempiä toimia.

– Niin kauan kuin me toimimme tämän järjestelmän puitteissa ja otamme pieniä askeleita eteenpäin, emme voi odottaakaan, että asiat merkittävästi muuttuvat. Jos me haluamme merkittävästi muuttaa asioita, niin sitten pitää ottaa isompia askeleita.

Katso Marja Sannikan koko jakso alta tai Yle Areenasta perjantaina 15.10.2021 klo 18. Jakson voi katsoa myös Yle TV1:llä klo 20.