Kilpailu kääntyi nurinniskoin polttoainemarkkinoilla: kaasuautoilija saa jo biokaasua halvemmalla kuin maakaasua

Biokaasu on Lappeenrannassa jo maakaasua halvempaa

Maakaasun raju hinnannousu on parantanut biokaasun kilpailuasemaa. Tämä näkyy jo kaasuautojen tankkauspisteillä, jossa biokaasun kysyntä on lisääntynyt.

Lappeenrantalainen Jari Varis vaihtoi pari vuotta sitten dieselautonsa kaasukäyttöiseen autoon. Ajatuksena oli kantaa oma korsi kekoon ilmastomuutoksen torjunnassa.

– Mietin, että mitä voisin tehdä vihreyden edistämiseksi. Autoilu on kuitenkin yksi asia, mistä päästöjä syntyy, hän sanoo.

Jari Varis tankkaa nykyään biokaasua. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Varis on tankannut autoonsa sekä maakaasua että biokaasua. Nyt valinta on entistäkin helpompi. Ympäristöystävällisempi biokaasu on Lappeenrannassa jo halvempaa kuin maakaasu.

– Hinta ohjaa yhtenä tekijänä mitä tankkaan, vaikka ajattelenkin ekologisuutta, biokaasua tankkaava Varis sanoo.

Kaasuautoilijat tankkaavat yhä useammin biokaasua. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Maakaasun hinta noussut

Maakaasun hinnannousu viime aikoina on parantanut biokaasun kilpailuasemaa liikennepolttoaineena. Biokaasua Lappeenrannassa tuottavan Etelä-Karjalan jätehuoltoyhtiön mukaan tämä näkyy jo kaasuautojen tankkauspisteillä.

– Nähtävästi se on vaikuttanut, koska viime viikolla teimme myyntiennätyksen, Etelä-Karjalan jätehuolto oy:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo.

Toimitusjohtaja Mika Suomalaisen mukaan biokaasun kysyntä on lisääntynyt. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Etelä-Karjalan jätehuolto aloitti biokaasun tuotannon omalla laitoksellaan Lappeenrannassa viime huhtikuussa. Se toimittaa biokaasua alueellisten jäteyhtiöiden omistamalle BIG-tankkausketjulle, jossa se on myös osakkaana.

Hintaero kutistunut

Etelä-Karjalan jätehuollon toimittama biokaasu BIG-asemalla maksaa tankkaajalle 1,20 euroa kilo. Tällä viikolla se on ollut Lappeenrannassa kymmenen senttiä halvempaa kuin esimerkiksi Gasumin tarjoama maakaasu. Gasumin biokaasun hinta on ollut Lappeenrannassa 1,40 euroa.

Yksi kilo kaasua vastaa 1,56 litraa bensiiniä.

Myös Gasumilla biokaasun ja maakaasun hintaero on selvästi kaventunut tänä vuonna.

Hintaeron pienentyminen on jo näkynyt Gasumin tankkausasemilla.

– Biokaasun osuus meidän myymästä paineistetusta kaasusta kasvaa koko ajan. Se on jo nyt huomattavasti yli puolet, Gasumin liikenneliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä kertoo.

Metsälä näkee kehityksen taustalla toisaalta biokaasun ja maakaasun hintaeron kaventumisen, mutta myös esimerkiksi yritysten pyrkimyksen pienentää hiilijalanjälkeään.

Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Venäjä hinaa maakaasun hintaa ylös

Suomen ja Euroopan kaasumarkkina on pitkälti riippuvainen Venäjän maakaasusta. Venäjä on kangennut maakaasun hinnan ennätyskorkealle Euroopassa rajoittamalla toimituksia juuri kovimman kysynnän aikaan: ennen talven tuloa ja talouden noususuhdanteessa.

Suomen biokierto- ja biokaasuyhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä huomauttaa, että biokaasu ei ole samaan tapaan riiippuvainen yhden toimittajan sanelusta.

– Varmasti tämä tilanne on jo nyt osoittanut, kuinka oleellista on panostaa hajautettuun ja kotimaiseen energiatuotantoon, hän huomauttaa.

Biokaasun tuotanto on junnannut paikallaan viime vuodet Suomessa. Biokaasun osuus koko kaasumarkkinasta Suomessa on vain vajaat viisi prosenttia, kun se esimerkiksi Ruotsissa on noin neljännes.

Suomen biokierto- ja biokaasuyhdistys uskoo biokaasuntuotannon kuitenkin nelinkertaistuvan nykyisestä yhdestä terawattitunnista neljään terawattituntiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Kaasuntuotannon lisäämiseen on erityisesti mahdollisuuksia maataloudessa ja kaupunkien biojätteissä, biokierto- ja biokaasuyhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä sanoo.