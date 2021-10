"Vihdoinkin pääsee näkemään toisten ilmeitä ja hymyjä" – peruskoulun oppilaat ja opettajat riemastuivat maskisuosituksen päättymisestä

Peruskouluissa on käytetty kasvomaskeja jo lähes vuoden ajan. Niistä luopuminen syysloman jälkeen saa laajan kannatuksen, ainakin Itäkeskuksen peruskoulussa, Helsingissä.

Helsingin Itäkeskuksen peruskoulussa lähdettiin syyslomalle iloisissa tunnelmissa. Loman jälkeen kaverit, opettajat ja oppilaat voivat kohdata toisensa ilman kasvomaskeja.

Pääkaupunkiseudulla koulujen ja oppilaitosten yleinen maskisuositus päättyy tänään alkavan syysloman jälkeen eli 25. lokakuuta. Samalla poistuu myös koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa koskeva maskivelvoite.

Maskia tulee yhä käyttää, jos ei ole täyttä rokotussuojaa tai jos ei ole sairastanut koronaa. Kouluissa suositus on edelleen voimassa muun muassa isoissa kokoontumisissa.

Taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudet suositukset ja ohjeet.

Theresa Nsambu ja Mio Salovesi ovat helpottuneita, jatkossa kuulee ja näkee paremmin, kun kasvomaskit ovat poissa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Theresa Nsambu mielestä on tosi hyvä, että hän voi näyttää vihdoinkin muille omat kasvonsa ja hän näkee myös muiden kasvot. Luokkakaveri on samaa mieltä.

– Mä olen odottanut sitä jo aika pitkään, koska on ollut joskus aika vaikea kuulla opettajien ääntä, Mio Salovesi sanoo.

Molempia ärsytti maskit alussa, mutta vähitellen niitä tottui käyttämään.

Koulunsa kirjastossa istuvat Tuba Rashid, Teemu Lassila ja Bradley Jordan eivät jää kaipaamaan kasvomaskeja. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

– Vihdoinkin pääsee näkemään toisten ilmeitä ja hymyjä. Uskon, että kommunikointi ehkä sujuu paremmin, kun ei ole maskia, Tuba Rashid iloitsee.

Rashidin mielestä maskeihin tottui niin hyvin, että nyt niistä luopumiseen joutuu totuttelemaan. Olo tuntuu vähän paljaalta.

Bradley Jordan kertoo, että kavereiden kanssa on puhuttu paljon maskeista. Nyt kaikki ovat tyytyväisiä, kun niistä pääsee vihdoinkin eroon.

Teemu Lassila arvelee luopuvansa maskeista kokonaan, jos maskia ei tarvitse käyttää koulussakaan.

– Ehkä käytän joissakin julkisissa paikoissa, hän toteaa.

Yhdeksäsluokkalaiset Seif Maharzah ja Halima Ouled Toumi riisuvat maskit mielellään. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Seif Maharzah kertoo, että ilman maskia on helpompi hengittää, eikä hikoilu maskin alla aiheuta enää näppylöitä tai ihottumaa.

– Maskien käyttö oli ensin vaikeaa, mutta kun ne tulivat kouluun, aloin käyttää niitä enemmän myös vapaa-ajalla.

– Tosi raikastavaa, tuntuu paremmalta nähdä opettajan ja kaikkien muiden kasvot, sanoo Halima Ouled Toumi.

Rehtori ja opettajat tyytyväisiä: "Arki helpottuu"

Rehtori Jutta-Riina Karhunen kokee, että maskeista luopuminen helpottaa sekä henkilökunnan että oppilaiden arkea Itäkeskuksen peruskoulussa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

– Olen tosi onnellinen ja iloinen siitä, että päästään maskeista eroon. Se on ollut opettajille yksi työhyvinvointiin voimakkaasti vaikuttava tekijä ja samoin myös opetukseen, sanoo rehtori Jutta-Riina Karhunen Itäkeskuksen peruskoulusta.

Karhusen mukaan osalle maskien pitäminen on aiheuttanut esimerkiksi päänsärkyä.

– Vuorovaikutus paranee, hymyllä voi ilmentää paremmin myötätuntoa ja ystävällisyyttä.

Maskien saatavuus on ollut hyvä. Uusia maskeja on tullut koululle jopa päivän varoitusajalla. Roskienkin kanssa on rehtorin mukaan pärjätty.

– Joinain aamuina maskeja on ollut koulun pihalla, kun viimeiseltä tunnilta lähteneet ovat niitä heitelleet. Myös roskikset ovat täyttyneet nopeasti, ilolla luovumme maskeista, Karhunen sanoo.

Itäkeskuksen peruskoulun yksi luokanvalvojista Piia Saario pohtii, että maskittomuuteen pitää totutella. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Tyytyväinen on myös luokanvalvoja ja ruotsin kielen opettaja Piia Saario.

– Tosi ihanaa! Ei tarvitse jakaa maskeja enää pihalla aamuisin ja joka tunnin alussa. Näen oppilaiden ilmeet ja kuulen heitä paremmin. Kielten opettajana pystyn ehkä vähän paremmin ymmärtämään, miten oppilaat ääntävät.

Saarion mukaan luopuminen tuntuu ehkä alkuun vähän oudoltakin, jopa turvattomalta.

– Maskin suojaan pääsee niin opettaja kuin oppilaatkin.

– Maski vaimentaa puhetta, mahtava päästä niistä eroon, sanoo luokanvalvoja ja aineopettaja Mervi Haverinen Itäkeskuksen peruskoulusta. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Luokanvalvoja, historian ja yhteiskuntaopin aineopettaja Mervi Haverinen kokee tilanteen mahtavana.

– Vuosi on pelattu näiden maskien kanssa. Pidetty omilla kasvoilla, jaettu oppilaille. Välillä on ollut vähän vaikeuksia, ehkä väsymistä kaikilla, jaksaako pitää niitä.

Hankalinta on ollut se, että maski vaimentaa puhetta. Teini-ikäisillä on äänenmuutos menossa, joten välillä on hankala saada selvää vastauksista. Lisäksi maskin takaa ei näe oppilaiden tunnetiloja.

Osalla oppilaista vastaanotto oli aluksi negatiivista. He eivät olisi halunneet käyttää maskia, mutta sitten siihen totuttiin.

– Kaikki meidän koulussa ovat käyttäneet jotain maskia. Allergisille on jaettu puuvillamaskeja tai visiirejä.

Luokanvalvoja ja kielten aineopettaja Anne Kananen on käyttänyt maskeja suositusten mukaan alusta asti. Jatkossa hän aikoo käyttää joukkoliikenteessä ja ostoksilla, mutta ei enää koulussa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

– Se on loistavaa, mutta koronan myötä olen oppinut, että mitä vaan voi käydä. En ihan niin täysillä vielä uskalla juhlia, mutta on tämä odotettu tapahtuma, sanoo luokanvalvoja sekä kielten aineopettaja Anne Kananen.

Kanasen mukaan tilanne helpottuu erityisesti pienten oppilaiden kanssa, sillä omat ilmeet ovat tosi tärkeitä.

– Testasin jo nyt, kun tilanne helpottui ja olin riittävän kaukana oppilaistani. He näkivät, miten äännän, missä kieli on ja niin edelleen. Huomasin heti, että myös oppilaat äänsivät ihan eri tavalla, kun näkivät kasvoni.

