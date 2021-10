Saksa aloittaa viralliset hallitusneuvottelut demarien johdolla – kristillisdemokraattien 16 vuotta kestänyt valtakausi on päättymässä

Syyskuun valtiopäivävaalien voittajat SPD, vihreät ja liberaalit, ryhtyvät kasaamaan Saksaan uutta hallitusta. Suurista linjauksista on jo sovittu esimerkiksi energiapolitiikassa.

Saksa on saamassa ensimmäistä kertaa hallituksen, jossa on enemmän kuin kaksi puoluetta. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja liberaalit ovat tekemässä historiaa myös harvinaisen kunnianhimoisilla suunnitelmilla maan uudistamiseksi.

Puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että Saksa on jäänyt muuta maailmaa jälkeen digitalisaatiossa – nyt tilanteeseen on luvattu parannusta.

Hitaita nettiyhteyksiä pyritään nopeuttamaan ja hallintoa yritetään uudistaa niin, että se pystyisi hyödyntämään paremmin nykyaikaista teknologiaa ja toimimaan ketterämmin.

Kivihiili pannaan jo vuoteen 2030 mennessä

Energiapolitiikassa Saksasta kuuluu myös Suomea kiinnostavia asioita. Vihreät saivat nimittäin tahtonsa läpi, ja nyt Saksan on tarkoitus sulkea kivihiilivoimalansa jo vuoteen 2030 mennessä. Aiempi takaraja oli vuonna 2038.

Ympäristöaktivistit vastustavat Datteln 4 hiilivoimalan avaamista. Toukokuu 2020. Kuva: Friedemann Vogel / EPA

Tämä voi tietää vaikeuksia suomalaiselle energiayhtiö Fortumille, joka omistaa 73,4 prosenttia saksalaisesta Uniper-yhtiöstä. Uniper puolestaan avasi runsas vuosi sitten uuden kivihiilivoimalan, Datteln 4:n, Ruhrin alueelle Dortmundin kaupungin kupeeseen.

Viimeiset ydinvoimalansa Saksa on jo aiemmin päättänyt sulkea ensi vuoden loppuun mennessä.

Energiaa on tarkoitus hankkia jatkossa enenevässä määrin tuulivoimalla, ja aurinkopaneeleita on määrä asentaa (siirryt toiseen palveluun) kaikkien uusien rakennusten katoille - joko pakolla tai suositusten avulla.

Kova vauhti jatkuu moottoriteillä

Myös liberaalit jättivät vahvat puumerkkinsä alustaviin hallituspapereihin. Oikeistolaista talouslinjaa vetävä puolue piti huolen siitä, että veronkorotuksia ei Saksaan ole luvassa, eikä myöskään lisää valtionvelkaa.

Tuleva hallitus ei halua nopeusrajoituksia moottoriteille. Frankfurt, huhtikuu 2020. Kuva: Mauritz Antin / EPA

Liikennevalo-koalitioksi nimetty trio (SPD punainen, liberaalit keltainen ja vihreät vihreä) otti kantaa myös liikennepolitiikkaan.

Vihreät vaati ennen vaaleja 130 km/h rajoituksia kaikille moottoriteille, ja se sopi myös sosiaalidemokraateille. Tässä väännössä liberaalit veivät kuitenkin voiton – Saksassa saa jatkossakin ajaa useimmilla moottoriteillä niin lujaa kuin haluaa.

Demarit kansleripuolueeksi

Varsinaiset hallitusneuvottelut on määrä aloittaa ensi viikolla.

Mikäli matkaan ei tule mutkia, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Olaf Scholz, 63, nousee liittokansleriksi ja päättää samalla kristillisdemokraaattien 16 vuotta jatkuneen valtakauden.

Hallitusneuvotteluista povattiin etukäteen poikkeuksellisen vaikeita.

Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että nykyinen liittokansleri Angela Merkel joutuu pitämään kansalaisille vielä vuoden 2022 uudenvuodenpuheen (siirryt toiseen palveluun).

Scholz puolestaan on ollut arvioissaan paljon optimistisempi (siirryt toiseen palveluun). Hän on vakuuttanut koko ajan, että Saksassa on uusi hallitus kasassa jouluun mennessä.

