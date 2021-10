Ylen uusi EU-kirjeenvaihtaja Rikhard Husu: "EU käy läpi murrosta, joka tekee tehtävästä erityisen kiehtovan"

Rikhard Husulla on pitkä kokemus Svenska Ylen toimittajana.

Kuva: Mikael Crawford/Yle

39-vuotias Rikhard Husu on tällä hetkellä Svenska Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja. Hän on hoitanut tehtävää vuodesta 2018.

Husulla on pitkä kokemus Yleisradion ruotsinkielisellä puolella. Hän on ollut politiikan toimittajana sekä politiikan ja talouden toimituksen tiiminvetäjänä. Hän on myös juontanut keskusteluohjelmia.

Husu kuvailee Euroopan unionin olevan murroksessa, jonka takia uudessa tehtävässä aloittaminen on erityisen kiinnostavaa. Pöydällä on monta isoa asiaa yhtä aikaa.

– Meneillään on samanaikaisesti koronasta toipuminen, vihreä siirtymä, taloussääntöjen tarkastelu ja keskustelu yhteisistä arvoista, Husu sanoo.

Vihreä siirtymä voi muuttaa merkittävästi EU-kansalaisten elämää

Esimerkiksi ympäristöön liittyvä vihreä siirtymä on Husun mukaan niin iso asia, että jos päätökset todella pannaan täytäntöön, se vaikuttaa jokaisen EU-maissa asuvan arkeen.

– Uskon, että edessä on mullistavakin kehitys sekä kansalaisten että unionin kannalta.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kiihtyvän kilpailun keskellä EU:n on päätettävä, minkä linjan se tulevaisuudessa ottaa.

– On päätettävä lähdetäänkö kilpailemaan kasvavan Kiinan ja dynaamisen Yhdysvaltojen kanssa. EU voi ehkä olla arvoja korostava, tasapainottava tekijä, Husu pohtii.

EU-päättäjien päänsärkyihin kuulunee jatkossakin se, miten EU:ta voisi tuoda lähemmäs kansalaisten arkea. Myös toimittajilla on tässä hänen mielestään tärkeä rooli.

"Brysselhän on kiehtova kaupunki"

Bryssel ja Belgia ovat Rikhard Husun mielestä mainettaan kiehtovampia paikkoja

– Eihän Bryssel ole mikään Pariisi, johon voi rakastua ensi silmäyksellä. Kaupungin parhaat piirteet nousevat esiin ajan myötä kohtaamisissa ihmisten kanssa.