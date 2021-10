Herätys: Koronapassi on nyt käytössä, hallitus pyörsi Veikkaus-päätökset, Isis-naiset oikeudessa

Kerromme päivän uutiset ja puheenaiheet nopeasti.

Laureassa opiskelevat Antti Hänninen ja Petri Turunen olivat ensimmäistä kertaa Pataässässä. Ystävykset olivat tulleet karaoken vuoksi, Hänninen suunnittele laulavansa Lordin Would you love a monsterman -kappaleen ja Turunen toivoi pääsevänsä tulkitsemaan Tähdet, tähdet. Parivaljakon mielestä koronapassia saattaa syrjäyttää ihmisiä, mutta toisaalta: "En haluaisi, että omassa kaveripiirissä on rokottomattomia", toteaa Hänninen. Kuva: Silja Viitala / Yle