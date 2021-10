Herätys: Asunnottomuus esillä tänään, Pohjois-Koreaan salakuljetetaan ruokaa Kiinasta, muuttoilmoituksen käsittely kestää

Asunnottomuus, köyhyys ja syrjäytyminen esillä tänään

Asunnottomien yötä vietetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta eli tänään. Tapahtumia järjestetään ympäri Suomea. Tarkoitus on nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia asunnottomuuden syitä ja vaatia asuntomarkkinoilta toimia.

Satelliittikuvista näkee Kiinan salakuljetukset Pohjois-Koreaan

Pohjois-Koreassa sato on ollut surkea ja ulkomaankauppa on romahtanut. Silti maahan tulee tavaraa – salaa Kiinasta. Tutkija Leo Byrne havaitsi pari kuukautta sitten satelliittikuvista, että maiden rajalle, Yalujoen suulle on rakennettu proomulaitureita, joiden kautta tuodaan tavaraa jokiproomuilla. Pieniä aluksia, jotka taittavat vain lyhyen matkan joen ylitse, on vaikea jäljittää satelliittikuvin – eikä omistajiakaan ole helppo selvittää.

Digi- ja väestötietoviraston ruuhkat jatkuvat – tänä syksynä muuttoilmoitusten käsittelyajat venyneet kohtuuttomiksi

Ilmoituksen muutosta voi tehdä samalla kertaa sekä Digi- ja väestötietovirastoon että Postiin niiden yhteisessä verkkopalvelussa tai tällaisella paperisella lomakkeella. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Muuttoilmoitusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin kolme viikkoa mutta pisimmillään vieläkin yli viisi viikkoa. Lue, miten varmistat postin jakelun uuteen osoitteeseen.

Näyttelijä Amanda Palo järkyttyi, kun menneisyydessä tapahtunut raiskaus määritteli häntä aina vain

Tunnettu sukunimi on avannut myös ovia Amanda Palolle. Hän on lapsesta saakka "pyörinyt" teatteripiireissä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Kulttuurivieras Amanda Palo teki vuosia sitten näytelmän raiskauskokemuksestaan. Hän havahtui siihen, että hänet tunnettiin lähinnä traumastaan. Niinpä hän päätti muuttaa elämänsä suunnan ja kirjoitti kirjan.

Pohjoisessa voi sataa lunta – etelässä ainakin aamu on selkeä

Kuva: Ilmatieteen laitos

Matalapaine siirtyy pohjoisesta itään. Pohjois-Suomessa sataa räntää ja vettä, ehkä jopa lunta. Etelässä aamu on poutainen ja melko selkeä. Tuuli puhaltaa yhä puuskaisesti.

