Yökerhoissa juhlittiin jälleen pikkutunneille, ravintoloita valvova viranomainen Avi iski heti – "Joku voisi ajatella, että me ei tulla ja poliisia ei kiinnosta"

Eduskunta hyväksyi digitaalisen koronatodistuksen eli koronapassin perjantaina. Muiden muassa helsinkiläinen ravintola The Riff tarttui tilaisuuteen heti lauantain vastaisena yönä.

Toimitusjohtaja Veikka Moilasen mukaan passi on erittäin tervetullut, koska alan toimintaa on rajoitettu lujasti jo noin puolitoista vuotta.

– Tämä on tietysti iso helpotus, mutta toivomme, että pääsisimme kokonaan rajoituksista eroon, Moilanen sanoo.

Moilanen muistuttaa, että rajoitusten aika on ollut koko alalle varsin raskasta.

Moilasen mukaan passin tuomaan mahdollisuuteen tartuttiin, koska se on tällä hetkellä ainut mahdollisuus päästä rajoituksista eroon.

– Tämä on henkilökunnan kannalta erittäin tärkeä asia. Saadaan työntekijöille töitä ja enemmän jengiä paikalle, Moilanen summaa.

Moilasen mukaan koronapassi tarkistetaan ravintolan ovella tai ravintolassa kännykkäsovelluksesta tai paperisena.

Kaasujalka oli herkässä myös ravintoloita valvovalla viranomaisella. Aluehallintoviraston ylitarkastaja Leena Piipponen teki ensimmäisen iskun heti puolenyön jälkeen.

– Katsoimme, että koronasovellus on käytössä ja paikan koronasuunnitelma ajan tasalla.

Ylitarkastaja Piipposen mukaan ravintolan on tarkistettava myös asiakkaan henkilöllisyys, jotta passeja ei käytetä väärin.

– Pitää varmistaa, että siellä ei käytetä toisten koronapasseja hyväksi, Piipponen selventää.