Laulaja Arja Koriseva hommasi itselleen raivaussahan ja rentoutuu sen varressa: "Minä en tykkää pienestä piipertämisestä"

Koriseva palkittiin kesällä kevyen musiikin Iskelmä-Finlandialla. Muilta alan ammattilaisilta saatu tunnustus tuntuu pitkän linjan iskelmälaulajasta hyvältä. Nyt Koriseva on innostunut myös laulujen kirjoittamisesta itse.

Arja Koriseva on totuttu näkemään konserttisaleissa ja esiintymislavoilla iltapuvuissa, mutta kotioloissa on toinen meininki. Koriseva on hankkinut itselleen raivaussahan ja muut varusteet.

– Se on minun voimaantumistani ja korona-aikaista touhua. Ostin itselleni vermeet ja olen nyt opetellut raivaussahan käyttöä. Sain lahjaksi sähkömoottorisahankin. Minä en tykkää pienestä pipertämisestä vaan isolla pensselillä maalaamisesta.

Koriseva kertoo olevansa myös innokas nikkaroija ja remontoija.

Viime aikoina hän on innostunut myös laulujen tekemisestä. Biisileirejä on pidetty yhdessä Eija Hinkkalan, Antti Kleemolan ja Samuli Turusen kanssa myös Arjan kotona Toivakassa.

– Mun oli ihan mahtava hypätä siihen kelkkaan. Ja ajatella, että on syntynyt lauluja meillä kotonakin!

Yksi ryhmän yhteistyönä syntynyt kappale, jonka sanoituksessa Koriseva on ollut mukana, kuultiin myös Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: