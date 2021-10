Varokaa heikkoa jäätä! – Pikku Kakkosesta tutun taiteilijan Camilla Mickwitzin tuotannosta aukeaa näyttely Tampereella

Vuonna 1983 Pikku Kakkosesta tuli nykyaikuisillekin tuttu Pikku Kakkonen. Silloin kuvittaja Camilla Mickwitzin suunnittelema värikäs logo otettiin käyttöön. Hahmot pääsivät muutama vuosi myöhemmin myös varoittamaan heikoista jäistä Mickwitzin animaatiossa.

Vuonna 1986 julkaistiin Mickwitzin animaatio, jossa uhmakas nalle tippuu avantoon.

Mickwitzin omaperäisen tyylin tausta löytyy kuraattori ja amanuenssi Riikka Kuittisen mukaan niin 60-luvun psykedeliasta kuin vankasta ammattitaidosta. Mickwitz opiskeli Taideteollisessa korkeakoulussa grafiikkaa ja työskenteli mainosalalla ennen animaattorin ja kirjailijan uraansa.

– Hän lähti täysin ennakkoluulottomasti opettelemaan animaatiota. Ehkä hän ei ollut konventioiden sitoma, vaan opetteli itse ja loi omaa jälkeä.

Mickwitz toi arjen lastenkirjoihin

Vuonna 1975 Mickwitz julkaisi ensimmäisen Jason-kirjansa. Jason elää kirjoissa arkea yksinhuoltajaäitinsä kanssa. Rahasta on tiukkaa ja niin on ajastakin, sillä äidillä on kaksi työtä.

– Tämä oli uudenlaista kerrontaa silloin ja tavallaan ehkä nykyäänkin. Lapsille usein kerrotaan fantasiatarinaa, vaikka lapset pystyvät ottamaan arkeakin vastaan ja ymmärtävät sitä hyvin.

Jason ja hänen äitinsä ruokakaupassa. Kuva: Tampereen taidemuseo / Antti Sompinmäki

Värikkäät kuvitukset vetoavat lapsiin, vaikka tarinat eivät ole lapsellisia tai yksinkertaisia.

– Mickwitz salakuljetti sinne vaikeitakin aiheita kuten maastamuuttoa, ympäristöä ja tasa-arvoa, koska hän kunnioitti lapsia. Hänen näkökulmastaan: miksipä lapsille ei voisi kertoa vaikeitakin asioita?

Tampereen taidemuseon amanuenssi ja Mickwitz-näyttelyn kuraattori Riikka Kuittinen. Kuva: Marko Melto / Yle

Kuvitus kestänyt aikaa

Vapaana taiteilijana Mickwitz kuvitti myös tietokirjoja, kalentereita ja sanoma- ja aikakauslehtiä. Hän sai työstään useita palkintoja Suomessa ja kansainvälisesti.

Mickwitzin teokset eivät tunnu vanhanaikaisilta vuonna 2021. Yksi esimerkeistä on Kuittisen mielestä Pikku Kakkosen logo.

– Se on kestänyt aikaa mielettömän hienosti.

Mickwitzin suunnittelema logo täyttää pian 35 vuotta. Se nähtiin ensimmäisen kerran 25. lokakuuta vuonna 1986. Kuva: Yle

Mickwitzin ura jäi lopulta lyhyeksi, sillä hän kuoli 51-vuotiaana vuonna 1989. Nykyään monetkaan eivät tiedä, että klassikkologo on hänen tekemänsä. Jos ura olisi jatkunut, tilanne voisi Kuittisen mielestä olla toinen.

– Voi olla, että hän olisi taiteilijana joka kodin tuttu nimi.

Iloinen arki: Camilla Mickwitz -näyttely Tampereen Muumimuseossa 16.10.2021–24.4.2022.

