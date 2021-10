Unkarin oppositio ponnistaa yhdessä yksinvaltaista Viktor Orbánia vastaan – nyt ratkeaa kenestä tulee pääministeriehdokas kevään vaaleihin

Klára Dobrev on kuulunut Orbanin vastustajiin jo pitkään. Tässä hän puhuu hallituksen vastaisessa tilaisuudessa vuonna 2018.

Tänä viikonloppuna Unkarissa koetaan politiikan kentällä jotain aivan uutta: oppositio valitsee yhteisen ehdokkaan pääministeri Viktor Orbánia vastaan tuleviin vaaleihin.

Voimakkaita tunteita niin ulkomailla kuin kotimaassaan herättävä Orbán on EU-normeja rikkova poliitikko, jonka Fidesz-puolue on ollut vallassa vuodesta 2010. Moni unkarilainen on kyllästynyt Orbániin.

Orbánin hallitus ja EU ovat jatkuvassa kahnauksessa muun muassa oikeusvaltion periaatteiden noudattamisesta.

Orbánilla on vastassaan opposition liittouma vasemmalta oikealle. Liittoumaan kuuluvat demokraattinen koalitio, sosialistit, liberaalit ja keskusta-oikeistolainen Jobbik. Jobbikin politiikkaa pidettiin aiemmin äärioikeistolaisena.

Opposition esivaalissa kisaavat tänään lauantaina kaksi jäljellä olevaa ehdokasta: vasemmistolainen kansanedustaja Klára Dobrev ja konservatiivinen, puolueisiin kuulumaton Péter Márki-Zay. Molemmat ovat 49-vuotiaita.

Dobrev olisi ensimmäinen nainen Unkarin pääministerinä

Klara Dobrev sai esivaalin ensimmäisellä kierroksella 35 prosenttia äänistä. Hänellä on opiskellut oikeus- ja taloustieteitä. Meriittejä löytyy, sillä hän on tällä hetkellä muun muassa Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja.

Dobrev on demokraattisen koalition ehdokas, joka lupaa nostaa veroja ja kaventaa Unkarin suuria tuloeroja.

– Ei riitä, että haastamme nykyhallituksen. Meidän on muutettava koko systeemi. Tätä suvaitsematonta valtiota on rakennettu hyvin systemaattisesti ja perustuslain vastaisesti. Tarkoitus on vain ollut pitää kiinni vallasta, Dobrev sanoi vaalikiertueella Budapestissa syyskuun lopulla.

Dobrev olisi valtakunnalliset vaalit voittaessaan Unkarin ensimmäinen naispääministerinä. Moni on valmis veikkaamaan hänen puolestaan, mutta taakaksi saattaa muodostua aviomies.

Dobrev on naimisissa entisen sosialistisen pääministerin Ferenc Gyurcsányn kanssa. Gyurscányn maine ryvettyi, kun hän joutui myöntämään valehdelleensa taannoin talousluvuissa voittaakseen vaalit.

Klára Dobrevin voittokulkua saattaa hidastaa aviomies, poliitikkona ryvettynyt entinen pääministeri Ferenc Gyurcsány. Kuva: Balazs Mohai / EPA

Konservatiivinen Péter Márki-Zay saattaa vielä rynnistää voittoon

Dobrevin lisäksi Unkaria pitkin ja poikin on viime viikot reissannut Hódmezővásárhelyn pormestari Péter Márki-Zay.

Oppositon ehdokas Márki-Zay asui 90-luvulla muutaman kuukauden Suomessa. Kuva: Uwe Tautenhahn

Márki-Zay tuli opposition esivaalin ensimmäisellä kierroksella kolmanneksi, mutta hänen asemansa on vahvistunut toiseksi tulleen ehdokkaan Gergely Karacsonyn luovuttua kisasta.

Budapestin pormestari Karacsony ilmoitti jatkossa tukevansa Márki-Zayta, joka sai ensimmäisellä kierroksella 20 prosenttia äänistä.

Márki-Zay on innostanut äänestäjiä etenkin vanhoillisemmalla maaseudulla. Hän on harras katolainen, seitsemän lapsen isä ja opiskellut talous- sekä insinööritieteitä.

– Annetaan meille mahdollisuus. Mahdollisuus siihen, että ensi vuoteen mennessä saamme kaikki äänestämään tulevaisuutemme puolesta. Tähän tarvitsemme yhteisen ehdokkaan. Meidän on houkuteltava myös aiemmin Fidesziä tukeneita äänestäjiä, Márki-Zay sanoi vaalitilaisuudessa Budapestissa lokakuun alussa.

Márki-Zay onnistui korruptionvastaisella ohjelmallaan voittamaan valtapuolue Fideszin kotikaupunkinsa Hódmezővásárhelyn pormestarivaalissa vuonna 2018. Voittoa pidettiin Unkarin politiikassa järistyksenä. Márki-Zay nousi näin myös kansainväliseen tietoisuuteen.

Lue tästä mitä Márki-Zay kertoi politiikastaan ja suhteestaan Suomeen Suvi Turtitaisen haastattelussa.

Kumpikin oppositon pääministeriehdokkuudesta kilvoitteleva ehdokas on sitoutunut Euroopan unionin jäsenyyteen.

Esivaalien tuloksen on määrä olla selvillä sunnuntai-iltana.

Mielipidemittausten mukaan valtakunnan tasolla Orbánin Fidesz ja opposition liittouma käyvät kohti ensi kevään vaaleja jotakuinkin tasalukemissa.

