Britanniassa tehostetaan kansanedustajien turvajärjestelyjä konservatiivipoliitikon murhan seurauksena: Pidätetty oli ollut "viranomaisten listalla"

Konservatiivien kansanedustajan Sir David Amessin perjantaina surmannut mies on pidätetty terrorismilainsäädännön perusteella. Tekijä on ollut aiemmin esillä terrorisminvastaisen toiminnan yhteydessä.

Britanniassa konservatiivipuolueen kansanedustajan Sir David Amessin murhannut mies on pidätetty terrorismilainsäädännön perusteella.

Poliisi otti 25-vuotiaan somalialaistaustaisen Britannian kansalaisen kiinni veriteon jälkeen Leigh-on-Sean kaupungissa Kaakkois-Englannissa perjantaina.

Alun perin pidätyksen perusteena oli murhaepäily, mutta pidätyksen perusteeksi on lisätty myös terrorismilaki (siirryt toiseen palveluun).

Pidätetty on ollut esillä terrorisminvastaisen toiminnan yhteydessä, mutta hän ei ole ollut salaisen palvelun seurannassa.

Brittimedian mukaan epäilty tekijä on ollut lyhyen aikaa tarkkailussa ohjelmassa, joka pyrkii estämään radikalisoitumista. Ohjelmassa tarkkaillaan henkilöitä, joista on tehty ilmoitus viranomaisille. Viranomaiset päättävät ilmoituksen jälkeen, onko henkilöön syytä kohdistaa toimenpiteitä.

Brittimedian, muun muassa The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) pidätetty on Somalian entisen pääministerin neuvonantajan poika. Pidätetyn isä on kertonut olevansa järkyttynyt teosta.

Ihmiset jättivät lauantaina muistokukkia surmapaikan lähelle Leigh-on Sean kaupungissa. Kuva: Facundo Arrizabalaga / EPA

Motiivi saattaa liittyä ääri-islamilaisuuteen

Poliisi on kertonut jo aiemmin, että konservatiivipoliitikon murhan motiivi saattaa liittyä ääri-islamilaisuuteen. Poliisilla on perjantaihin asti aikaa kuulustella tekijää ennen syytteiden nostamista.

Poliisin mukaan mies toimi yksin murhatessaan David Amessin, joka oli tekohetkellä tapaamassa äänestäjiään metodistikirkossa Leigh-on-Seassa.

25-vuotias mies löi Amessia useita kertoja puukolla. Ensihoitajat yrittivät pelastaa kansanedustajan hengen tapahtumapaikalla, mutta hän kuoli saamiinsa vakaviin vammoihin.

Poliisi on tiedottanut löytäneensä murha-aseen.

Poliisi teki eilen lauantaina kotietsinnän kolmeen osoitteeseen Lontoon alueella. Yksi kohteista oli tiettävästi epäillyn asunto Lontoon koillisosassa.

Britanniassa selvitetään kansanedustajien turvallisuusjärjestelyjä

David Amessin murhan jälkeen Britanniassa on alettu selvittää poliitikkojen turvajärjestelyjen parantamista.

David Amess oli parlamentin jäsenenä vuodesta 1983 lähtien. Kuva: PjrNews/Alamy/AOP

Sisäministeri Priti Patelin mukaan muutoksia turvallisuusjärjestelyihin voi olla tulossa nopeasti.

Patel harkitsee muun muassa poliisivartiota kansanedustajille yleisötilaisuuksissa. Poliisi jo ottanut yhteyttä kaikkiin kansanedustajiin ja antanut turvallisuusohjeita. Kansanedustajia on kehotettu kertomaan poliisille liikkumisistaan.

Myös parlamentin alahuoneen puhemies Sir Lindsay Hoyle on ilmoittanut selvittävänsä turvallisuustoimia poliisin kanssa.

Amess oli pitkän linjan kansanedustaja

69-vuotias David Amess oli valittu Britannian parlamenttiin Kaakkois-Englannista. Hän toimi parlamentin jäsenenä vuodesta 1983 lähtien.

Amess tunnettiin konservatiivisena kansanedustajana, joka kampanjoi aborttia vastaan ja eläinten oikeuksien puolesta.

Edellinen poliitikon murha tapahtui Britanniassa viisi vuotta sitten. Tuolloin äärioikeistolainen mies murhasi työväenpuolueen kansanedustajan Jo Coxin.

Coxin murhan jälkeen kansanedustajien turvajärjestelyjä lisättiin muun muassa asentamalla hälytysjärjestelmät heidän koteihinsa ja toimistoihinsa.

Lisää aiheesta:

Britanniassa puukotuksen uhriksi joutunut kansanedustaja on kuollut

Brittikansanedustajan puukotuksen motiivi liittyy tiettävästi islamistiseen ääritoimintaan