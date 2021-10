Tältä näyttää nuorten itse ideoima aktiviteettipäivä – pelkästään Helsingissä järjestetään syyslomalla lähes sata tapahtumaa lapsille ja nuorille

Emil Soltanovin ja Renne Mankisen katseet kiertävät Pihlajamäen nuorisopuistoa. Siellä lapset ja nuoret pelaavat kuplajalkapalloa, hyppivät pomppulinnassa, maalaavat graffiteilla ja sumopainivat.

7.-luokalla oleva kaksikko on hyvillä mielin nähdessään, kuinka moni on tullut paikalle viettämään ensimäistä syyslomapäiväänsä. Pojat ovat olleet mukana järjestämässä tapahtumaa eli Savela Action Dayta.

– Täällä on kaikkea, mitä suunnittelimme, iloitsee Emil Soltanov.

Emil Soltanov (vasemmalla) ja Renne Mankinen olivat mukana järjestämässä syyslomaohjelmaa helsinkiläisille nuorille. Kuva: Matti Myller / Yle

Kaksikko käy viikoittain Viikin nuorisotalon kerhossa, jossa tapahtumaa suunniteltu. Kerhon puheenjohtaja Renne Mankinen kertoo, että aktiviteettipäivän suunnittelu aloitettiin noin kuukausi sitten.

– Me olemme pystyneet vaikuttamaan siihen mitä tekemistä täällä on. Näyttää, että kaikilla on ollut täällä kivaa, hän sanoo.

He ovat sitä mieltä, että voisivat järjestää tapahtuman uudelleenkin – tosin ehkä toiseen vuodeaikaan.

– Olisi kiva, jos olisi tosi lämmin ja voisi tehdä vaikka vesijuttuja, ehkä kesän alussa tai keskikesällä, ideoi Mankinen.

Savelassa ohjelmassa oli muun muassa graffittityöpaja. Kuva: Matti Myller / Yle

Syyslomatekemistä Helsingissä

Syyslomaviikon aikana Helsingissä järjestetään yli 80 lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumaa. Suurin osa niistä on maksuttomia.

Kaikki pääkaupungin syyslomatapahtumat löytyvät koottuna tapahtumat.hel.fi-sivustolta (siirryt toiseen palveluun). Keräsimme alle niistä muutamia.

Ala-asteikäiset lapset voivat kokeilla erilaisia urheilulajeja koko viikon kello 11–14 Töölön kisahallissa. Sisäänpääsy maksaa kaksi euroa päivässä.

Liikuntamyllyssä vietetään keskiviikkona nuorten liikunnan syysriehaa. Siellä 13–17-vuotiaat nuoret pääsevät kokeilemaan maksutta seinäkiipeilyä ja erilaisia pallo- ja mailapelejä.

Lapsiperheille on tarjolla paljon erilaisia taidetyöpajoja. Helsingin kaupunginmuseossa ilmainen askartelupaja on avoinna joka päivä kello 12–15 jonotusperiaatteella. Helsingin taidemuseon HAMin lauantain työpajassa puolestaan piirretään ja maalataan omakuvaa ilman, että katsotaan paperia.

Kirjastoissa järjestetään useita tapahtumia syyslomaviikolla. Esimerkiksi Kontulan kirjastossa voi osallistua pleikkariturnaukseen tiistaina. Tapanilan kirjastossa on puolestaan keskiviikkona animaatiopaja, johon voi tuoda omat lelunsa esiintymään animaatiossa.

Myös musiikkia on tarjolla, kun esimerkiksi Maunula-talossa esiintyy keskiviikkona Rock-Criminals, Leevi Eemeli ja Vararikko. Tapahtumaan pääsevät vain 12 vuotta täyttäneet.

Tiivistämöllä järjestetään torstaina ja perjantaina Mätä-fest, jossa nuoret artistit, DJ:t ja elokuvantekijät pääsevät esille. Lauantaina Tiivistämöllä kuullaan ja nähdään Cledoksen ilmaiskeikka. Tapahtuma on päihteetön ja suunnattu alaikäisille.

Lue seuraavaksi:

Koululaisten syyslomaviikko on paikoin sään puolesta talviloma – Lapissa reiluja yöpakkasia, lumi voi vierailla myös maan keskiosissa

Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos matkustaa syyslomalla? Rajanylitykset, rokotetodistukset, lentokentät, sairastuminen? Kokosimme tärkeät vinkit

"Vihdoinkin pääsee näkemään toisten ilmeitä ja hymyjä" – peruskoulun oppilaat ja opettajat riemastuivat maskisuosituksen päättymisestä