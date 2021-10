"Kuollutmeri on katoamassa" – alastomat ihmiset maalattiin suolapatsaiksi, poseerasivat aavikolla kuivuvan meren pelastamiseksi

Israelissa 200 ihmistä on poseerannut Kuolleenmeren rannalla alastomina saadakseen huomiota meren surkealle tilalle. Meri kuivuu nopeasti vedenkäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta: Sen pinta laskee metrin vuodessa.

Tempauksen järjesti yhdysvaltalainen valokuvaaja Spencer Tunick. Hän kuvasi ihmisjoukkoa, joka oli maalannut ihonsa valkoiseksi ja seisoi kuvia varten paikallaan kuin suolapatsaat.

Tunickin malleilta kesti 10 minuuttia maalata kehosa valkoiseksi, mutta maalin poispeseminen kestää kolmisen päivää, kertoi yksi Tunickin avustajista Times of Israelille. Kuva: Abir Sultan / EPA

Tunick kertoo saaneensa idean Raamatun tarinasta, jossa Lootin vaimo muuttuu suolapatsaaksi, kertovat muun muassa The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja The Times of Israel (siirryt toiseen palveluun)-nettilehdet.

Tunickin mallit olivat 19–17-vuotiaita.

Tempaus on Tunickin kolmas valokuvatempaus Kuolleenmeren pelastamiseksi. Edelliset ovat vuosilta 2011 (siirryt toiseen palveluun)ja 2016.

Israel ja Jordania ovat ohjanneet vettä maanviljelyksen käyttöön ja juomavedeksi. Entisestään järven kuivumista vauhdittaa ilmastonmuutos.

– Kuollutmeri on katoamassa. Meidän on löydettävä keinoja säilyttää vedenpinnan taso tai tuoda vettä Kuolleeseenmereen. Samalla kaikkien ympäröivien maiden on saatava vettä, Tunick sanoi Times of Israelin mukaan.

Tunickin oli kutsunut kuvausmatkalle Israelin matkailuministeriö. Kustannuksiin osallistui myös Kuolleenmeren lähellä sijaitseva Aradin kaupunki. Valokuvainstallaatiolla tuettiin suunnitteilla olevaa Kuolleenmeren museota.

– Jos emme ryhdy nyt toimiin Kuolleenmeren pelastamiseksi, jos tämä helmi katoaa, olemme vaikeuksissa, sanoi Aradin pormestari Nisan Ben Hamo.

Osa konservatiiveista on vastustanut alastomuustempausta ja vaatinut matkailuminiteriötä vetämään tukensa pois.

Tunick on erikoistunut kuvaamaan alastomia ihmisiä erilaisissa ympäristöissä. Hän vieraili Helsingissä vuonna 2002, jolloin 1 900 ihmistä riisui vaatteensa hänen kuviaan varten Kauppatorilla.