Älytekniikasta apua hirvikolareiden välttämiseen? Tämä lamppu hoksaa, milloin hirvet liikkuvat ja vilkkuu, kun vaara on suurin

Tavalliselta näyttävä hirvimerkki vilkkuu hämärässä valtatie 19 varrella Seinäjoen lentokentän liepeillä. Älytekniikkaa hyödyntävä Välkky-varoitusjärjestelmä muistuttaa autoilijaa hirvivaarasta silloin, kun se on suurimmillaan.

Kyseessä on vuoden mittainen pilotti, jossa ovat mukana InnoTrafik, ely-keskus ja Suomen Riistakeskus.

Riistaeläimistä varoittavat liikennemerkit ovat on kaikille autoilijoille tuttuja, silti Tilastokeskuksen mukaan yksin viime vuonna tapahtui yli 14 000 riistaeläinonnettomuutta. Etenkin tutuilla reiteillä varoitusmerkki jää helposti huomiotta, sanoo Välkky-varoitusjärjestelmää kehittämässä olleen InnoTrafikin teknologiajohtaja Ilkka Pirttimaa.

– Me voidaan laittaa vaikka kuinka paljon merkkejä lisää ja voidaan laittaa niihin valot vaikka yötä päivää, mutta se ei tarkoita enää mitään. Nyt me tuodaan varoitus juuri oikealla hetkellä. Se on syy miksi autoilijoiden on syytä kunnioittaa sitä.

Varoitusjärjelmän avulla on mahdollisuus myös alentaa nopeusrajoitusta riskiaikoina, kertoo InnoTrafikin teknologiajohtaja Ilkka Pirttimaa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Varoitusmerkissä etäohjattava valo vilkkuu riskiaikoina ja silloin, kun järjestelmä on havainnut hirvieläimen. Lisäksi nopeusrajoitusta voidaan tarvittaessa alentaa riskiaikoina.

– Kun me tiedämme milloin hirvet, metsäpeurat ja kauriit liikkuuvat, voidaan tunniksi tai kahdeksi päivässä korostaa merkkiä, niin autoilijat saavat täsmätietoa.

Riistakeskuksen onnettomuustiedot järjestelmän tukena

Tietoa eri riistaeläinten esiintyvyydestä ja liikkeistä teiden liepeillä Välkky-järjestelmään on saatu Riistakeskukselta, jolle dataa kertyy muun muassa Suurriistan virka-avun (SRVA) kautta. Paikallinen SRVA hälytetään paikalle silloin, kun onnettomuudessa on osallisena riistaeläin.

Hirvitalousaluesuunittelelija Joni Saunaluoma Suomen Riistakeskuksesta uskoo, että ajantasainen, välkkyvä merkki kiinnittää huomion.

– Kyllä uskon että se on toimivampi systeemi kuin nykyiset passiiviset liikennemerkit. Ainakin itse kiinnitän heti huomiota jos sellainen ilmestyy jonnekin välkkymään.

Järjestelmä mahdollistaa alueellisten erityispiirteiden huomioimisen ajatasaisesti , uskoo Suomen Riistakeskuksen hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Järjestelmästä voisi olla hyötyä esimerkiksi silloin kun Suomenselällä vaeltavat metsäpeurat lähtevät liikkeelle. Varoitus voitaisiin laittaa päälle silloin kun se vaellus on ajankohtainen.

– Juuri näihin aikoihin ne lähtevät Perho-, Halsua- ja Lestijärvi-suunnasta vaeltaamaan Etelä-Pohjanmaalle talvehtimisalueille. Siinäkin tämmöinen merkki toimisi hyvin.

Ensimmäiset merkit on asennettu Seinäjoen lentokentän liepeille, valtatielle 19, pari viikkoa sitten. Ne on sijoitettu ohitustustiellä kohtaan, jossa riista-aita päättyy. Kohdassa tapahtuu useita riistaeläinonnettomuuksia vuosittain.

Vuoden pilotti

Inhimillisten kärsimysten lisäksi riistaeläinonnettomuudet aiheuttavat myös merkittävää taloudellista haittaa. Pelkästään Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella riistaeläineonnettomuudet maksavat vuosittain 6–9 miljoonaa euroa, kertoo Etelä-Pohjanmaan Elykeskuksen liikenneturvallisuussuunnittelija Kjell Lind.

– Yksittäisen onnettomuuten johtaneen kolarin hinta on keskimäärin 300 000 euroa. Jos tällaisella järjestelmällä saadaan ihmisiä pelastettua, niin se olisi hyvä juttu.

Riistaeläinonnettomuuksia on vuosien saatossa pyritty vähentämään monin konstein, myös valtatiellä 19.

– Kaikenlaisia keinoja on kokeiltu, muun muassa keltaista hirvinauhaa, Ilmajoen metsästysseura hoiti sitä, mutta aina vaan onnettomuuksia tapahtuu. Tämä on sellainen alue.

Välkky-varoitusjärjestelmää piloitoidaan vuoden ajan. Sen jälkeen nähdään onko järjestelmällä onnistuttu vähentämään onnettomuuksia alueella.

Vuoden pilottiin on määrä ottaa mukaan vielä mutam amuukin tieosuus, kertoo Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikenneturvallisuussuunnittelija Kjell Lind. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

