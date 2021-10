Syyttäjä ei aloita esitutkintaa poliisin ampuma-aseen käytöstä Hämeenlinnan Kettumäessä – luoti raapaisi poliisia otsaan

Poliisin ampuma-aseen käytöstä Hämeenlinnassa ei aloiteta esitutkintaa. Poliisipartio meni syyskuun lopulla tehtävän vuoksi Hämeenlinnan Kettumäessä sijaitsevaan kerrostaloon. Kerrostalon pihalla ampuma-asetta käyttivät sekä poliisi että poliisin tehtävään liittynyt mies.

Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen kertoo syyttäjälaitoksen tiedotteessa, että hätäkeskuksen tapahtumailmoituksen mukaan poliisipartion tiedossa ei ollut etukäteen, että tehtävään olisi liittynyt erityisesti huomioon otettavaa väkivallan uhkaa.

Paikalla oli poliisipartion lisäksi viisi muuta henkilöä. Selvitysten perusteella asian käsittely sujui rauhallisesti ja asiallisesti.

Kesken asian selvittelyn kohdehenkilö otti taskustaan aseen ja ampui sillä noin metrin etäisyydeltä yhden laukauksen, joka raapaisitoista poliisimiestä otsaan. Tämän jälkeen poliisimiehet avasivat tulen ja ampuivat yhteensä kuusi laukausta, joista kaksi osui kohteeseen.

Ammuttu poliisi pääsi sairaalasta pois pian tapahtuman jälkeen.

Esiselvityksen perusteella poliisimiehet ovat toimineet hätävarjelutilanteessa. Poliisimiehiin on kohdistettu oikeudeton hyökkäys, käytetty ampuma-ase on ollut edelleen ampujan hallussa ja hän on liikkunut kohti muita paikalla olleita henkilöitä. Poliisin menettelyssä on ollut kyse välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttämisestä. Tilanteen äkillisyys ja suojautumismahdollisuuden puute huomioon ottaen lievemmän voimakeinon käyttäminen ei ole ollut tilanteessa mahdollista.

Esiselvityksen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä kumpaakaan paikalla ollutta poliisimiestä rikoksesta.