Kampaamoon vaikea tulla, ravintola menetti parkkipaikat – Tampereen ratikkatyömää sotkee taas liikennettä, suora lähetys kello 9

Tampereen raitiotiehanke etenee länteen. Rakentaminen on aiheuttanut hankaluuksia alueen yrittäjille ja asukkaille. Viimeisen vaiheen Santalahden saaren valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tampereen raitiotietöiden Pyynikin ja Santalahden välisen vaiheen työt ovat täydessä vauhdissa. Katso suoraa lähetystä alueelta kello 9.00 alkaen. Haastattelussa Raitiotie-divisioonan projektipäällikkö Sari Valjus, ravintoloitsija Arghushi Wassai, sekä parturi-kampaamoyrittäjä Eeva-Kaisa Reentie.

Ensimmäisten Tampereen raitiotielinjojen käyttöönottoa kaupungin itäisiin osiin juhlittiin näyttävästi elokuussa. Projektin 2A-vaiheeksi kutsuttua, Pyynikin ja Santalahden välistä osuutta päästään juhlimaan aikataulun pitäessä loppuvuodesta 2023. Toisen vaiheen töistä on nyt noin 30 prosenttia valmiina.

Viimeinen Santalahdesta lähtevä osuus 2T, on tarkoitus kulkea täytettävän tekosaaren kautta. Saaresta on tehty valitus ja asia on tällä hetkellä korkeimmassa hallinto oikeudessa käsittelyssä.

– Joudumme odottelemaan päätöstä ennen kuin asia etenee, Raitiotie-divisioonan projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.

Pyynikin Sepänkatu ammottaa aukinaisena vielä hyvän aikaa. Alati muuttuvat liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet päänvaivaa alueen yrittäjille ja asukkaille. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

Työt Pyynikki-Santalahti osuudella ovat sujuneet aikataulussa, lukuun ottamatta kesän helteiden takia viivästynyttä kevyen liikenteen ylikulkusillan valosta Santalahdessa. Työt jouduttiin keskeyttämään, kunnes helteet väistyivät.

– Harvinainen syy työn viivästymiselle Suomessa. Betoni olisi kuivunut niillä keleillä liian nopeasti ja sen lujuus olisi saattanut heikentyä nopean kuivumisen vuoksi, Valjus sanoo.

Silta otetaan käyttöön tämän vuoden marras-joulukuun taitteessa. Muut työt, kuten päällysrakentaminen ja raiteiden asennus jatkuu niin pitkään, kun sää sallii.

Santalahden saaren valituksen lisäksi palautetta on tullut urakoitsijalle suoraan kaupunkilaisilta. Suurin osa palautteesta on koskenut muuttuneita liikennejärjestelyjä.

– Tiedotamme kaikista työvaiheista, etenkin jos niistä tulee melua tai muuta haittaa. Siitä huolimatta valituksia aina silloin tällöin tulee, Valjus kertoo.

Yrittäjät ja asukkaat sietävät tilannetta

Sepänkadulla 14 vuotta parturi-kampaamoliikettä luotsannut Sirkka Salminen sanoo remontin vähentäneen asiakkaiden määrää. Salmisen liike sijaitsee Sepänkadun katutöiden keskellä.

– Keväästä saakka remontti on vaikuttanut. Ohikulkijat eivät pääse kunnolla liikkumaan, kun suojatietä ei ole. Jotkut sanovat, että tänne on vaikea tulla.

Hänen mukaansa varsinaisesti muuta haittaa ei remontista kuitenkaan ole syntynyt.

Raija Palmion koti sijaitsee raitiotieremontin välittömässä läheisyydessä. Hän kertoo liikkumisen asunnolle vaikeutuneen tietöiden vuoksi, kun liikennejärjestelyt alvariinsa vaihtavat paikkaansa. "Siinä saa mennä mutkan kautta kauppaan. Huokaisen helpotuksesta, sitten kun tämä on ohi", Palmio toteaa. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

Amurin Pizzaservicen yrittäjä Arghushi Wassai on pyörittänyt ravintolaansa Sepänkadulla kaksi vuotta. Hän kertoo ravintolassa riittäneen asiakkaita koronasta huolimatta aina Sepänkadun raitiotieremontin alkamiseen saakka.

– Sen jälkeen myynti romahti 45 prosenttia, Wassai suree.

Suurimmaksi syyksi asiakaskatoon hän kertoo parkkipaikkojen häviämisen ravintolan läheisyydestä. Ne saivat väistyä raitiotieremontin myötä. Myös Särkänniemestä aiemmin kulkeneiden asiakkaiden katoaminen tien katkeamisen vuoksi on vaikuttanut vähentävästi asiakasmääriin.

– Parkkipaikat ravintolan edustalta katosivat, eivätkä ne tule enää takaisin. Ruuan kotiinkuljetuspalvelut muuttuivat mahdottomaksi. Myöskään perheet eivät pääse autoinensa syömään, Wassai toteaa.

Sepänkadun raitiotieremontti on syössyt Arghushi Wassain yrityksen vaikeuksiin. Asiakkaat eivät löydä perille entiseen tapaan. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

Hän kertoo taloyhtiön aikovan nostaa liikehuoneiston vuokraa, kun remontti on valmistuu. Lisäksi viime vuoden hyvin sujuneen kaupan jäännösverot kasautuivat tälle vuodelle. Katuremontti on vaikeuttanut yritystoimintaa paljon.

Hän ei kuitenkaan ole harkinnut yrityksen muuttoa, sillä muuttaminen on hankalaa ravintolalle, joka on ollut paikoillaan seitsemän vuotta.

– Teen joka päivä 14 tuntia töitä remontin takia. Vapaapäiviä ei ole.

Kuinka remontti on vaikuttanut sinun elämääsi? Keskustele aiheesta keskiviikkoon kello 23:een asti!

Lue aiheesta lisää:

Sammonkadusta kuoriutui kivijalkakauppojen keidas – raastava remontti on vain muisto, nyt ratikka tuo asiakkaat ovelle Tampereella

Ratikka kuumentaa tunteita 30 000 asukkaan kunnassa – Perussuomalaisvaltuutettu: "On käsittämätöntä, jos emme salli kansanäänestystä"

Tampereella juhlitaan sunnuntaina raitiovaunuliikenteen käynnistymistä – muistatko vielä nämä ratikan värikkäät vaiheet?

Näytimme pääministeri Sanna Marinille videon legendaarisesta ratikkavaltuustosta – katso parhaat palat ratikkajuhlasta