Uusi tie, hulppea koulukampus ja Onnellisten Kylä – Pieni savolaiskunta tappelee armottomia väestöennusteita vastaan

Kaupungistuminen tyhjentää etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen maaseutukuntia hurjaa vauhtia. Edes korona ei ilmeisesti pysty tarjoamaan kuin hetken hengähdystauon.

Vaikka Juva on maakunnan suurin maalaiskunta, myös se on kärsinyt rajusta väestötappiosta. 1960-luvulta väkiluku on puolittunut, ja juvalaisia on enää vajaat 6 000. Vielä 2000-luvun alussa heitä oli lähes 8 000.

– Emme varmaan pysty kokonaan kehityskulkua muuttamaan, mutta tavoite on saada luvut paremmiksi. Ihmiset arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä ja palveluita, ja ovat valmiita myös muuttamaan, kunnanjohtaja Mervi Simoska sanoo.

Kunnanjohtaja Mervi Simoska ja projektipäällikkö Mirjami Laitinen uskovat Juvan tulevaisuuteen. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Juvallakin suurin ongelma on kuolevien ja syntyvien suuri ero. Siksi lapsiperheet ovat erityisen toivottuja kuntaan muuttajia.

– Itse työskentelen varhaiskasvatuksessa ja mielestäni kelkka on jo hieman kääntynyt. Olemme saaneet uusia lapsia ja meillä on jopa positiivinen ongelma, että mistä tulijoille löytyy hoitopaikkoja. Tähän mennessä on onneksi löytynyt, juvalainen Päivi Poikkimäki sanoo

– Mutta toivotaan parasta että tämä nähtäisiin oikeasti potentiaalisena asuinkunta kun on saatu uusi kampus.

Päivi Poikkimäki näkee työssään lapsimäärän kasvun. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Tyhjään salaattitehtaaseen toimintaa

Juvalla avattiin vuoden alussa uusi, hulppea, yli 20 miljoonaa euroa maksanut Martti Talvela -kampus, joka kokoaa lapset ja nuoret päiväkoti-ikäisistä lukion loppuun.

– Yritämme kääntää kehitystä, mutta realisteja pitää olla. Koulun tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi, kunnanjohtaja Mervi Simoska sanoo.

Myös kohtalo on koetellut juvalaisia kovalla kädellä. Kymmeniä vuosia paikkakunnalle rakenneltu vihannesviljely suli kohta kaksi vuotta sitten alta, kun ruotsalainen Salico päätti sulkea yli 100 henkeä työllistäneen salaattitehtaan.

Joroislainen vihanneksia, salaatteja ja valmisruokia valmistava Fanifarm laajentaa toimintansa entisiin salaattitehtaan tiloihin. Ensi kesänä aloittava tuotantolinja työllistää alkuvaiheessa kahdeksan työntekijää.

– Jokainen työpaikka on tärkeä ja jokainen uusi ihminen tuo meille verotuloja ja valtionosuuksia, kunnanjohtaja Simoska muistuttaa.

Juva sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Liiketilat täyttyvät, Onnellisten Kylä -hanke etenee

Juvalla on jo parisen vuotta ollut menossa hanke, jolla etsitään lisää uusia yrityksiä, asukkaita ja elinvoimaa. Projektipäällikkö Mirjami Laitisen mukaan myönteinen pöhinä näkyy ja kuuluu.

– Esimerkiksi tyhjät liiketilat ovat täyttyneet sekä kirkonkylällä että 5-tien varrella Vehmaassa. Myös logistiikan ja kaupan alan investointeja on tulossa, mutta ehkä korona toi siihen pienen aikalisän, Laitinen arvioi.

Viime kesänä Juvalla tarjottiin kuukauden asumismahdollisuutta. Halukkaita oli enemmän kuin vapaita asuntoja.

Seuraava hanke, televisiosta tutun hyvinvointivalmentaja Kirsin Salon vetämä Onnellisten Kylä, on nytkähtänyt ensimmäisten tonttikauppojen verran eteenpäin. Hasamäen hiihtokeskuksen seudulle on syntymässä omakotiyhteisö, joka elää mahdollisimman pitkälle omavaraistaloudessa.

– Hieno kokonaisuus, johon päästiin kiinni oman aktiivisuutemme ansiosta, Mirjami Laitinen sanoo.

Laitisen mukaan ensi vuoden sopiva tavoite olisi 80 uutta kuntaan muuttajaa.

– Arvioisin, että 10-20 on tulossa pelkästään Onnellisten Kylään.

Myös Juvalla kahvila-ravintolaa pyörittävä Joni Piiroinen uskoo Juvan tulevaisuuden näkymiin. Yritys on juuri investoinut uusiin tiloihin.

– Näin tuoreena juvalaisena ja lapsiperheen isänä sanoisin, että täällä on palvelut hyvällä mallilla. Sijaintihan on erinomainen. Tästä edestämme liikkuu Savonlinnankin suuntaan paljon potentiaalisia asiakkaita, Piiroinen sanoo

Joni Piiroisen perheen yritys investoi uusiin tiloihin Savonlinnan tien varrella. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

