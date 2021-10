Vauvalla vuoden aikana jopa seitsemän eri hoitajaa – neuvolahoitajien vaihtuvuus turhauttaa pienten lasten vanhempia Turussa

Pienten lasten vanhemmat ovat huolissaan neuvolahenkilökunnan vaihtuvuudesta Turussa.

Vanhempia turhauttaa neuvola-aikojen saatavuus, aikojen peruuntuminen lyhyellä varoitusajalla sekä neuvolahoitajien vaihtuvuus. Vanhempia huolettaa, kulkeeko lapsia koskeva tieto tarvittavalla tavalla.

Turkulainen pienten kaksosten äiti Susanna Leinonen on kertonut omista kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa.

– Ensimmäisen vauvavuoden aikana meillä oli yhteensä seitsemän eri hoitajaa ja asioimme kolmessa eri neuvolassa, Leinonen kertoo.

Leinosen mukaan lähempää suhdetta neuvolan ja perheen välille ei vaihtuvuuden vuoksi synny. Hän kokee, ettei lapsia tunneta neuvolassa tarpeeksi hyvin.

– Kyllähän se "mitä teidän perheelle kuuluu" -kysymys on menettänyt merkityksensä, kun ei meitä tunneta.

Pysyvämpi suhde neuvolan ja perheen välillä on yksi neuvolan perusideoista

Turun kaupungin mukaan syitä henkilökunnan vaihtuvuuteen on useita. Näitä ovat esimerkiksi hoitajien eläköityminen, äitiys- ja perhevapaat sekä osa-aikaisuudet.

Ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Pia Suvivuo sanoo, että pysyvämpi asiakassuhde neuvolan ja perheen välillä on kuitenkin yksi neuvolan perusideoista ja tavoitteista.

– Tämä on asia, jonka eteen meidän on ehdottomasti tehtävä töitä ja parannuksia.

Suvivuon mukaan palvelun saatavuuden takaamiseksi on tehty kaupungin sisäisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja. Käyttöön on otettu Pyydä apua -nappi eli matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta lapsiperhe saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin. Verkossa palveleva neuvolachatti on ollut käytössä jo pidemmän aikaa.

– Avun saaminen on taattu muilla keinoin, vaikka sama hoitaja ei voi joka käynnillä olla vastassa, Suvivuo kertoo.

Millaisia kokemuksia sinulla on neuvoloista? Kerro meille kokemuksistasi. Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 19.10. kello 23.

Lue myös:

Elsa syntyi keväällä, mutta äidille ei tehty synnytyksen jälkitarkastusta – resurssit Helsingin neuvoloissa niukilla: "Ei jää enää aikaa jutteluun"

"Ei voi sanoa, että vauvabuumi enää jatkuisi", sanoo asiantuntija – korona-ajan vauvat ovat ruuhkauttaneet neuvolat ja synnytyssairaalat

Äidit jakavat söpöjä vauvakuvia ja kyseenalaisia neuvoja lääkkeistä – tällaisia ovat somen äitiryhmät hyvässä ja pahassa