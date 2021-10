Suomesta viedyt pääkallot saadaan ehkä sittenkin Ruotsilta takaisin lähes 150 vuoden jälkeen

Pälkäneen rauniokirkon hautausmaalta vietiin 1800-luvulla vainajien jäänteitä Ruotsiin. Kuva on otettu vuonna 2012.

Suomi valmistautuu pyytämään virallisesti Suomesta vietyjen niin sanottujen Pälkäneen pääkallojen palautusta. Asiasta kertoo Sveriges Radio (siirryt toiseen palveluun).

Kallojen palauttaminen vaatii virallista palautuspyyntöä Suomesta. Tällaista palautuspyyntöä valmistellaan nyt opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Opetusministeriön hallitusneuvos Joni Hiitola sanoo Sveriges Radiolle, että pääkallot on tarkoitus palauttaa samaan paikkaan, mistä ne on kaivettu. Jos hautausmaa ei ole enää käytössä, kallot palautettaisiin seurakunnan nykyiselle hautausmaalle.

Asiasta kertoo kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.), joka on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen. Hänen mukaansa tarkoitus on saada asia tutkittua tämän syksyn aikana.

Karoliinisen instituutin kokoelmissa Tukholmassa on useiden kymmenien suomalaisvainajien jäänteet. Suuri osa niistä on peräisin Pälkäneen rauniokirkon hautausmaalta. Pälkäneen lisäksi ihmisjäänteitä on viety Enon, Pielaveden ja Rautalammin seurakuntien hautausmailta.

Jäänteet kaivettiin haudoista rotututkimuksen nimissä ja vietiin Ruotsiin vuonna 1873.

Vainajien jäänteiden mahdollinen palauttaminen suomalaisille seurakunnille nousi julkisuuteen useita vuosia sitten. Myös esimerkiksi Pälkäneen seurakunta on toivonut jäänteiden palauttamista.

