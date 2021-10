Rokottamaton Kalle Suvanto, 32, sairasti kovan koronan – henkisesti raskainta, kun pikkupoika ihmetteli, että "miksi isä luimuilee oven takana"

Hämeenlinnalainen Kalle Suvanto sairastui koronaan syyskuun lopulla. 32-vuotias hyväkuntoinen mies joutui taudin vuoksi vuodepotilaaksi.

– Korona vei toipilaaksi useiksi päiviksi. Kuumeen lisäksi käsiä ja jalkoja ja jopa silmiä särki. Veto oli ihan pois, eikä muutamaan päivään pystynyt tekemään mitään.

Hän ei ollut rokotettu, kun tauti iski.

– Näin jälkikäteen taudin kokeneena täytyy sanoa, että rokote olisi pitänyt ottaa.

Vaikka tauti on ohi ja mies tolpillaan, korona jätti ikävät jälkioireet.

– Maku- ja hajuaisti on osittain vielä kateissa. Pieniä asioita maistan, esimerkiksi makean ja karvaan. Hajuaisti on olematon.

Henkinen taakka yhtä suuri

Kalle Suvannolla on avovaimo sekä vuoden ja kahden kuukauden ikäinen poika. Heitä suojellakseen Suvanto oli eristyksissä huoneessaan kymmenen päivää.

– Oli mälsää, kun piti olla kotona eristyksissä ja pikkupoika ihmetteli, mitä isä siellä makuuhuoneessa oikein piiloittelee.

Eristys oli koko perheelle henkisesti kova paikka.

– Tuon ikäiselle ei voi selittää, mikä on korona ja miksi isä luimuilee oven takana. Kyllä huomasin lapsesta, ettei hänelläkään ollut mukavaa.

Korona iskee kovaa rokottamattomiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen perusteella rokottamattomilla on moninkertainen riski sairastua koronaan verrattuna kertaalleen ja erityisesti kahteen kertaan rokotettuihin. Rokotetuilla tauti on, jos sellaisen saa, yleensä myös kevyempi.

Tilastoja vielä vääristää se, että valtaosa kansasta on saanut rokotteen. Tästä isosta joukosta luonnollisesti muutama saa taudin. Vaikka rokottamattomia on paljon vähemmän, heistä taudin saaneita on kuitenkin monikertainen määrä rokotettuihin verrattuna.

Rokottamattomille Kalle Suvannolla on viesti.

– Jos tuntuu, etteivät tällaiset jälkioireet miellytä, niin kehotan menemään heti rokotettavaksi.

Suvanto viittaa hänen elämäänsä edelleen haittaaviin maku- ja hajuaistin ongelmiin.