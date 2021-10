Eteläkarjalaisen marjatilan yrittäjä ehtii saada tuomionsa ennen kuin jätekasa on siivottu – siivoustyö keskeytyy talven ajaksi

Eteläkarjalaisen marjatilan jätevuoresta valtaosa on jo siivottu, mutta yrittäjälle jäi töitä vielä ensi kesäksikin. Kuvituskuva.

Eteläkarjalaisen marjatilan jätevuoresta valtaosa on jo siivottu, mutta yrittäjälle jäi töitä vielä ensi kesäksikin. Kuvituskuva. Kuva: Kaakkois-Suomen poliisi

Valtaosa eteläkarjalaisen marjatilan mittavasta jätevuoresta on siivottu, mutta parikymmentä prosenttia urakasta pystytään tekemään vasta ensi kesänä. Talvi keskeyttää siivouksen jälleen talven ajaksi.

Eteläkarjalaiselta marjatilalta kolmisen vuotta sitten löytyneen valtavan jätevuoren siivoustyötä joudutaan jatkamaan vielä ensi kesänä.

Marjatilan yrittäjä on saanut viivottua valtaosan eli noin 80 prosenttia muovista, metallista ja muista kiinteistä jätteistä, mutta siivous on keskeytettävä talven ajaksi.

Ympäristösuojeluviranomaisen ei kuitenkaan tarvitse ottaa käyttöön pakkoprosessia alueen siivoamiseksi, sillä siivous on edennyt, ja yrittäjä on ilmoittanut jatkavansa sitä.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa ympäristö- ja verorikoksista syytetylle marjatilan yrittäjälle tuomion vajaan kuukauden kuluttua eli 12. marraskuuta.

Marjatilan yrittäjää syytetään ympäristön turmelemisesta ja törkeästä veropetoksesta, joista syyttäjä vaatii 8–10 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Yrittäjä on kiistänyt syytteet, mutta myöntänyt roskaantumista tapahtuneen. Veroja ei ole yrittäjän puolustuksen mukaan vältelty, eikä niiden välttelylle ole ollut tarvetta.

Jätteiden lajittelu on hoidettava huolella

Jätteen määrä on herättänyt käräjäoikeudessa runsaasti keskustelua. Haastehakemuksen mukaan jäteveronalaista jätettä on ollut yhteensä vajaat 2 600 tonnia.

Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen on arvionut jätteen määräksi 900 kuutiota eli 1 200 tonnia. Maahan haudatun jätteen joukossa on maa-aineksen lisäksi tiiltä ja rakennusjätettä.

Siivous on kestänyt pitkään, sillä se on jouduttu keskeyttämään aina talven ajaksi, sillä talvella jätteitä on mahdotonta siivota maastosta.

Sara Piutunen on muistuttanut jo aiemmin, että erilaisten jätteiden lajittelu on kaiken perusta.

– Mitä enemmän eri jätteet sekoittuvat sitä kalliimpaa ja vaikeampaa jätteiden hyötykäyttö on, Piutunen sanoo.

Jätteet löytyivät marjatilan maastosta vuonna 2018 ympäristönvalvontaviranomaisten tarkastuskäynnin yhteydessä.

