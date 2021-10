Oskari Hiltunen, 16, näki vuosia sitten Youtube-videon lemmikkimuurahaisista – nyt hän pyörittää muurahaisbisnestä, jonka asiakkaat ovat ympäri maailmaa

Oskari Hiltunen pitää muurahaisia mielenkiintoisina lemmikkeinä, joiden puuhia on hauska seurata. Hiltunen kuvaa paljon muurahaisiaan, ja videon kuvissa voi nähdä esimerkiksi muurahaisen pesemässä itseään.

Hyönteisharrastajien määrä on kasvanut viime vuosina. Etenkin kovakuoriaiset, sirkat ja torakat ovat kasvattaneet suosiotaan lemmikkeinä. Mikkeliläinen Oskari Hiltunen on erikoistunut muurahaisiin ja tehnyt niistä kansainvälisen yrityksen itselleen.

Mustanruskeat muurahaiset vilistävät terraarion seinää ylös ja alas. Yksi kuljettaa pientä siementä mukanaan ja muillakin näyttää olevan tehtävä suoritettavanaan.

Lasinen kuutio on mikkeliläisen Oskari Hiltusen koulupöydällä ja sen vieressä toisessa terraariossa pienemmät muurahaiset vaikuttavat nukkuvan päiväunia.

– Nämä isot ovat suoraan käännettynä keräilijämuurahaisia, tai siis Messor aciculatuksia, suomalaista tarkempaa nimitystä niille ei ole, Hiltunen kertoo.

16-vuotias Hiltunen on kävelevä muurahaistietosanakirja. Kysytpä Oskarilta mitä tahansa muurahaisiin liittyvää, saat varmasti laajan vastauksen latinankielisine nimineen kuin apteekin hyllyltä.

Oskari kertoo muurahaisista myös asioita, joita et hoksaisi edes kysyä. Kuten vaikkapa sen, että muurahaisella on kaksi vatsaa. Toisella se ruokkii itsensä ja toinen on niin kutsuttu sosiaalinen vatsa, jolla se ruokkii toukkia, toisia työläisiä sekä kuningatarta.

Oskarin vastaukset alkavat yleisesti sanoilla “riippuu lajista”. Hänellä on kokemusta ja tietämystä noin 130 eri muurahaislajista.

Innostus syntyi viitisen vuotta sitten, kun Hiltunen löysi Youtubesta kanadalaisen muurahaiskanavan. Vuoden ajan muurahaisvideoita seurattuaan Hiltunen päätti kokeilla miltä muurahaisten kasvattaminen tuntuu.

Oskari Hiltunen on tilannut ulkomailta muurahaisia. Posti toimittaa kuningattaren ja työläisiä lasisessa testiputkessa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Harrastus konkretisoitui kun Hiltusen isä löysi pihaa raivatessaan hevosmuurahaiskuningattaren.

– Sille tehtiin testiputki, joka simuloi kuningattaren kammiota luonnossa. Syksy ja horros tulivat väliin, joten kesti yli puoli vuotta ennen kuin ensimmäiset työläiset syntyivät. Siitä lähti eka yhdyskuntani kasvuun.

Ensimmäinen yhdyskunta on Hiltusella edelleen olemassa. Lajista riippuen muurahaiskuningatar voi elää jopa 30-vuotiaaksi ja tuottaa jälkeläisiä.

Lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Hiltunen pitää lemmikkimuurahaisia mielenkiintoisina ja opettavaisina.

– Näiden kautta oppii ymmärtämään paljon isompia käsitteitä ja sitä, kuinka iso rooli näin pienellä asialla on niinkin isossa asiassa kuin ekosysteemi.

Oskari Hiltusella on ollut yli 130 erilaista muurahaislajia lemmikkinä. Kuva: Oskari Hiltunen

Oskari Hiltusta kiehtoo muurahaisissa erityisesti niiden yhdyskuntarakenne. Hiltusen silmät alkavat loistamaan entistä kirkkaammin, kun puhe kääntyy muurahaisten sosiaalisiin suhteisiin.

– Kuningatarhan ei oikeastaan tee mitään työläisten eduksi, mutta työläiset puhdistaa, ruokkii ja tekee kaiken kuningattaren puolesta. Kuningatar ei kuitenkaan johda yhdyskuntaa. Sitä on kiehtovaa seurata.

Täydellinen pesä syntyi 15 testiversion jälkeen

Jo harrastuksensa alkuvaiheessa Hiltunen perusti oman firman. Alun perin Hiltunen kasvatti ja myi muurahaisyhdyskuntia niin Suomeen kuin ulkomaille.

– Kuningattaren ja muutaman työläisen voi lähettää tällaisessa testiputkessa postilla. Kosteus ja lämpötila on huomioitava kuljetuksen aikana, sekä tietysti tullaukset jos ulkomaille lähettää, Hiltunen kertoo ja näyttää kädessään olevaa lasista putkiloa.

Nykyään yhden hengen yritys on keskittynyt suunnittelemaan ja valmistamaan muurahaispesiä asiakkaiden toiveiden mukaan.

– Asiakas voi lähettää minulle ideoita tai kuvan pesästä, jollaisen haluaisi. Minä suunnittelen sen tietokoneella, printtaan 3D-printterillä ja lähetän asiakkaalle.

Oskari Hiltunen kehittelee jatkuvasti toimivampia muurahaispesiä. Suunnittelutyöhön kuuluu sopivan kosteuden saaminen pesään, kammioiden muotojen ja koon sovittaminen eri muurahaislajeille sekä pesien testaaminen muurahaisilla.

Muurahaiset viihtyvät tyypillisesti pienissä sokkeloissa. Hiltunen pyrkii suunnittelemaan valmistamansa pesät eri lajien tarpeiden mukaan. Kuva: Oskari Hiltunen

Hiltunen painottaa, että eri lajit tarvitsevat erilaisia olosuhteita.

– Yhdestä pesästä tein 15 eri versiota ennen kuin löytyi juuri sopivat muodot ja kosteus, Hiltunen kertoo.

Hiltusen yrityksellä on nettikauppa, josta muurahaisharrastajat eri puolilta maailmaa tilaavat pesiä. Viimeisin valmistunut pesä on asiakastyö, jossa haluttiin korkeaa kosteutta ja pieniä kammioita. Se lähetetään Irlantiin.

Japanissa kovakuoriaisia ei tallata

Oskari Hiltunen on mukana yli kuuden tuhannen hengen Discord-ryhmässä, jossa muurahaisharrastajat eri puolita maailmaa jakaa tietoa ja näkemyksiään muurahaisharrastuksesta. Hiltunen kertoo etenkin Saksan ja Iso-Britannian olevan edelläkävijöitä muurahaisharrastuksessa.

Suomessa joukko on vielä pieni, joskin hyönteisharrastajien määrä on kasvussa.

Monet muurahaislajit tarvitsevat kosteutta. Näille Oskari Hiltunen on valmistanut juomakupin 3D-tulostimella. Kuva: Oskari Hiltunen

Eläinkauppa Faunattaren perustaja ja entinen toimitusjohtaja Johanna Valo kertoo, että viime vuosina etenkin kovakuoriaisia, sirkkoja ja torakoita on otettu lemmikiksi. Hyönteisinnostus on levinnyt Eurooppaan Japanista, jossa on jo pitkään harrastettu etenkin kovakuoriaisten kasvattamista.

– Siellä koppakuoriaisharrastus on vaikuttanut ihmisten suhtautumiseen myös luonnon koppakuoriaisia kohtaan. Kun ennen kadulla koppakuoriaiset saatettiin tallata jalalla, nykyään ne nostetaan turvaan, Valo kertoo.

Yksi tekijä Suomessa kasvavaan hyönteisharrastuksen suosioon on lajien helppo saatavuus postimyynnin kautta. Myös erilaiset somekanavat innostavat etenkin nuoria harrastajia. Tämän on huomannut Turun yliopiston tutkijatohtori Minna Santaoja, joka on tutkinut hyönteisharrastusta Suomessa.

– On valtavasti tullut erilaisia luontoteemaisia ja hyönteisharrastajien, hyönteisistä kiinnostuneiden sosiaalisen median ryhmiä. On tarjolla paikkoja, joista löytää samanhenkisiä ihmisiä ja saa tukea harrastukselleen.

Haaveena 1000 euron muurahainen

Oskari Hiltusen tulevaisuuden haaveena on omistaa jopa 1000 euroa maksava muurahainen.

– Australiassa on härkämuurahainen, joka ei edes näytä enää muurahaiselle. Sellaisen haluaisin, mutta ne maksavat jopa 1000 euroa kappaleelta. Ja lehdenleikkaajista myös haaveilen, mutta niitä on hankala kuljettaa, kun ne ovat niin herkkiä olosuhteiden muutokselle.

Hiltunen kertoo, että kalliit muurahaisyksilöt tuodaan maahan rekisteröityinä, virallisten asiakirjojen ja lupien kanssa, kuten mikä tahansa muu lemmikki.

Muurahaisterraariot ovat Oskari Hiltusen koulupöydällä. Pesät Hiltunen suunnittelee 3D-ohjelmalla tietokoneellaan. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Toistaiseksi kalliiden lajien hankkiminen on jäänyt vain haaveeksi, sillä Hiltunen menee muutaman vuoden päästä armeijaan. Hän arvelee ettei punkan viereen voi muurahaisterraariota ottaa, eikä yhdyskuntien hoitoa voi sälyttää muun perheen hartioille.

Ei vaikka Hiltunen pitää muurahaisia suhteellisen helppoina lemmikkeinä, joita on hauska seurata. Esimerkiksi jauhomatojen kasvatus muurahaisten ravinnoksi kuuluu osaksi harrastusta. Yhdyskunnan koosta riippuen ruokinta tapahtuu kerran viikossa.

– Kunhan tietää millaiset olosuhteet omilla muurahaisilla tulee olla ja järjestää pesät sen mukaan. Pääasiassa nämä tarvitsevat sokeria ja proteiinia ravinnoksi.

Hiltunen nauraa äidin kärsineen jo harrastuksesta, sillä pojan horrostavat muurahaiset viettivät viime talven perheen jääkaapissa.

– Täksi talveksi hankin oman jääkaapin muurahaisille ja kehittelin sinne systeemin, joka laskee lämpötilan tasaisesti sinne 5–15 asteeseen minkä ne horroksessa kaipaavat.

