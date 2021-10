Keskustelu koronapassista kuohahti somessa ja moni yrityskin otti kantaa – helsinkiläisravintoloitsija harkitsee rikosilmoitusta loukkauksista

Loanheitoksi äitynyt keskustelu sosiaalisessa mediassa on saanut ainakin helsinkiläisen Pub Sirdien omistajan harkitsemaan rikosilmoituksen tekemistä. Tutkijoiden mukaan someraivon takana on yhteiskunnallisen keskustelun hämmentäjiä ja heitä joiden ideologia on joutunut lähipubin tai kahvilan ovella ensimmäistä kertaa koetukselle.

Helsinkiläispubin humoristinen ilmoitus on saanut koronapassin vastustajat kuohuksiin. Nyt läikkyy jo niin pahasti yli, että ravintoloitsija Mikko Vehmas harkitsee joistakin häntä itseään koskevista loukkauksista rikosilmoitusta. Kuva: Esa Syväkuru / Yle