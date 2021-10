Turkki kutsui Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät nuhdeltaviksi

Ro­kot­ta­mat­to­mien osuus kasvaa sai­raa­la­hoi­dos­sa – 77 prosenttia HUSin ko­ro­na­po­ti­lais­ta ei ole ottanut rokotusta

Yhä useampi ko­ro­na­vi­rusin­fek­tion takia sai­raa­la­hoi­toon joutunut on rokottamaton. Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros on päässyt vauhtiin ja kolmannen ko­ro­na­pis­tok­sen on saanut jo noin 77 000 ihmistä.