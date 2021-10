Eduskunta alkaa pohtia kissakriisiä – vapaana ulkona liikkuvien kissojen sterilointia vaativa kansalaisaloite lähetekeskusteluun torstaina

Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloitteen käsittely alkaa eduskunnassa torstaina eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa.

Maaliskuussa vireille pannun aloitteen tavoitteena on saada kissojen hallitsematon lisäänyminen kuuriin lainsäädännön avulla. Aloitteen mukaan kissan omistajan tulee leikkauttaa vapaana ulkoilevat kissat. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että kaikki kissat tulee tunnistusmerkitä ja rekisteröidä.

Aloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta keväällä kahdessa kuukaudessa.

Aloite saa laajaa tukea myös eläinlääkäreiltä.

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja SEY Suomen eläinsuojelu tekivät eläinlääkäreille kyselyn kissojen hyvinvoinnin ongelmakohdista vuonna 2019. Eläinlääkärit pitivät vakavimpina kissoja koskevina eläinsuojeluongelmina vapaasti lisääntyviä kissoja, kissapopulaatioita sekä hylättyjä kissoja.

Yksi aloitteen taustavoimista, eläinlääkäri Johanna Lankila kertoo eläinsuojeluyhdistyksen tiedotteen mukaan, että liki 800 eläinlääkäriä on ilmoittanut tukevansa aloitetta.

Kissat lisääntyvät hallitsemattomasti

Kissakriisin ytimessä ovat populaatiokissat.

SEY Suomen eläinsuojelun mukaan Suomessa hylätään arviolta ainakin 20 000 kissaa vuodessa, ja kissapopulaatioissa elää tuhansia kissoja, joista kukaan ei kanna vastuuta. Suurin osa populaatioista saa alkunsa leikkaamattomista, vapaana ulkoilevista kotikissoista.

– Kissakriisi on mahdollista ratkaista. Omistajalle tulee säätää velvollisuus estää pitämiensä kissojen hallitsematon lisääntyminen. Lisäksi kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädettävä pakolliseksi vähintään samalla aikataululla kuin koirien vastaava, vuoden 2023 alussa voimaan tuleva velvoite. Eläinsuojelullisesti kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on vielä tärkeämpää kuin koirien, sanoo kansalaisaloitteen vastuuhenkilö Teija Englund.

