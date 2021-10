Rokottamattomien osuus kasvaa sairaalahoidossa – 77 prosenttia HUSin koronapotilaista ei ole ottanut rokotusta

Yhä useampi koronavirusinfektion takia sairaalahoitoon joutunut on rokottamaton. Kolmas koronarokotekierros on päässyt vauhtiin ja kolmannen koronapistoksen on saanut jo noin 77 000 ihmistä.

HUSin mukaan 77 prosenttia sairaalahoitoon viikon aikana tulleista potilaista ei ole saanut koronarokotetta. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva