Latvia menee tänään kiinni, sairaaloissa yli tuhat koronapotilasta – "Ainoa keino ratkaista tämä kriisi on rokottautua"

Latvia rokotusaste on Euroopan heikoimpia. Suomen Riian-suurlähetystöstä kerrotaan, että syitä rokotevastaisuuteen on useita.

Latvia ottaa tänään torstaina käyttöön raskaansarjan koronatoimet. Niitä ovat öinen ulkonaliikkumiskielto, kauppojen ja ravintoloiden sulkeminen sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumien peruminen.

Sulkutilan syynä on tartuntojen nopea lisääntyminen ja terveydenhuollon kuormittuminen. Latvian koronasairastavuus on korkeimpia maailmassa, ja koronapotilaiden määrä nousi yli 50 prosentilla viime viikon aikana (siirryt toiseen palveluun).

Tunnelma Riiassa on rauhallinen, mutta odottava ennen sulkutilan alkua, Suomen suurlähetystöstä kerrotaan. Latviassa on viime kuukausina ollut koronarajoituksia vastustavia mielenosoituksia, ja sulku saattaa lietsoa ihmisten tyytymättömyyttä.

– Sitä on kuitenkin vaikea ennustaa. Suurin osa ihmisistä ymmärtää sulkutilan tarpeen, sillä Latvian tilanne on kriittinen, edustuston päällikön sijainen Antti Kauttonen kertoo Ylelle puhelimitse.

Sairaalat täyttyvät

Latvian sairaaloissa oli tiistaina yli 1 100 koronapotilasta, kertoo yleisradioyhtiö LSM (siirryt toiseen palveluun). Suomessa koronapotilaita oli samana päivänä viidesosa eli noin 200, vaikka suomalaisia on 2,5 kertaa enemmän kuin latvialaisia.

Mikäli Suomen sairaaloissa olisi väkilukuun suhteutettuna yhtä paljon potilaita kuin Latviassa, heidän määränsä olisi yli 2 800.

Riian suurimpiin kuuluvassa sairaalassa väliaikaisia vuoteita on jouduttu sijoittamaan rakennuksen aulaan. Lähes kaikki suunnitellut leikkaukset peruttiin koko maassa viime viikolla.

– Terveydenhuoltomme on vaarassa. Ainoa keino ratkaista tämä kriisi on rokottautua, pääministeri Krišjānis Kariņš sanoi maanantaina, kun hallitus päätti esittää sulkutilaa 10-tuntisen kokouksen jälkeen.

Latvian pääministeri Krišjānis Kariņš patistaa ihmisiä ottamaan koronarokotukset. Kuva: EPA

Latvian rokotusaste on Euroopan heikoimpia. Vähintään yhden rokoteannoksen on saanut 57,8 prosenttia maan aikuisväestöstä, ja täysin rokotettuja on 54,1 prosenttia, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontaviraston tilastot osoittavat (siirryt toiseen palveluun).

– Meillä on liikaa rokottautumattomia ihmisiä, jotka saavat tartunnan ja kuolevat sairaaloissa, Kariņš sanoi.

Maassa rekisteröitiin tiistaina 23 koronaan liittyvää kuolemaa (siirryt toiseen palveluun) ja keskiviikkona 24 (siirryt toiseen palveluun). Luvut olivat suurimmat päivittäiset uhriluvut helmikuun jälkeen. Nuorin kuolleista kuului ikäryhmään 20–29-vuotiaat.

Poikkeustila ei auttanut

Latvian hallitus julisti maahan poikkeustilan jo puolitoista viikkoa sitten, mutta se ei ole parantanut tartuntatilannetta.

Poikkeustila kohdistettiin ennen kaikkea rokottamattomiin. He saivat käydä vain välttämättömillä asioilla, kuten apteekissa ja ruokakaupassa.

Uusien tartuntojen määrä kasvoi silti ensimmäisellä poikkeustilaviikolla lähes 50 prosenttia (siirryt toiseen palveluun). Myös presidentti Egils Levitsillä todettiin koronatartunta.

Terveysministeri Daniels Pavļuts varoitti maanantaina, että ihmisten väliset kohtaamiset eivät ole vähentyneet riittävästi poikkeustilan aikana. Ne olivat laskeneet noin 5–10 prosentilla, yleisradioyhtiö LSM (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

Sulkutilan tavoitteena on pudottaa kontakteja 40 prosentilla. (siirryt toiseen palveluun)

Lisäksi rokotustahtia pyritään nostamaan. Hallitus on määrännyt julkisen sektorin työntekijät rokottautumaan marraskuun puoliväliin mennessä ja pohtii keinoja laajentaa rokotuspakkoa yksityisille työpaikoille.

Rokotustahti onkin noussut viime viikkoina. Viime viikolla keskimäärin 10 500 ihmistä otti koronarokotuksen päivässä. Toissaviikolla vastaava luku oli 7 300 ja kuukausi sitten alle puolet vähemmän, eli keskimäärin 4 700, yleisradioyhtiö LSM kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Sulkutila koskee kaikkia

Torstaina alkava sulkutila koskee niin rokottamattomia kuin rokotettujakin.

– Pyydän anteeksi niiltä, jotka ovat täysin rokotettuja, mutta rajoitukset koskevat kaikkia, Latvian pääministeri Krišjānis Kariņš sanoi maanantaina.

Sulkutilan on määrä kestää neljä viikkoa. Tässä tärkeimmät rajoitukset.

Ulkonaliikkumiskielto kello 20.00–05.00.

Kaupat suljetaan. Vain välttämättömiä tarvikkeita myyvät yritykset, kuten ruokakaupat, apteekit ja eläinkaupat ovat auki.

Ravintolat suljetaan, mutta niistä voi hakea noutoruokaa.

Koululaisten syyslomaa pidennetään viikolla. Marraskuun alusta lähtien pienemmät koululaiset, eli 1.-3.-luokkalaiset ovat lähiopetuksessa. Muut siirtyvät etäopetukseen.

Kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa kielletään. Näihin kuuluvat kulttuuri- ja urheilutapahtumat.

Kaikki paitsi välttämättömät työntekijät siirtyvät etätöihin.

Lähde: Latvian yleisradioyhtiö LSM (siirryt toiseen palveluun) .

Latviassa määrättiin ulkonaliikkumiskielto myös viime vuodenvaihteessa, mutta se oli voimassa vain viikonloppuisin ja kello 22 lähtien, Suomen Riian-suurlähestystöstä huomautetaan.

– Se oli historiallinen toimenpide. Uudelleen itsenäistyneen Latvian historiassa ei ollut aiemmin määrätty ulkonaliikkumiskieltoa, edustuston päällikön sijainen Antti Kauttonen kertoo Riiasta.

Rokotteista väärää tietoa

Kauttosen mukaan Latvian alhaista rokotekattavuutta selittää neljä tekijää: väestön epäluottamus auktoriteettja kohtaan, rokotteista levitetty disinformaatio eli väärä tieto, uskomus- ja luonnonhoitojen suosio sekä perhelääkäreiden vahva asema.

Hyvinkoulutetut ja -toimeentulevat ihmiset ovat muita rokotusmyönteisempiä. Kuva: Toms Kalnins / EPA

– Täällä on sellaista ajattelua, että kaikki, mitä viranomaiset kertovat, on todennäköisesti valetta. Se juontuu osittain neuvostoajalle, Kauttonen sanoo.

Latviankieliset ovat jonkin verran halukkaampi ottamaan rokotteen kuin venäjänkieliset, jotka seuraavat lähinnä Venäjän mediaa. Siellä koronaviruksesta ja -rokotteista on levitetty väärää tietoa.

Noin neljännes Latvian 1,9 miljoonasta asukkaasta on venäjänkielisiä.

Euroopan ulkoasiainhallinto (EEAS) kertoo EU vs Disinfo -sivustollaan (siirryt toiseen palveluun) venäläisen Sputnikin uutisesta, jonka mukaan koronavirus olisi kehitetty latvialaisessa laboratoriossa, ja sitä käytettäisiin ihmisten vapauden rajoittamiseen.

Sivustolla huomautetaan, että rokote ei ole biologinen ase, eikä ole mitään todisteita siitä, että virus olisi valmistettu laboratoriossa.

Rokotushalukkuuteen vaikuttavat myös ihmisten koulutustaso ja sosioekonominen asema.

Myös naapurimaissa huono tilanne

Myös Latvian naapurimaissa, Virossa ja Liettuassa, koronatartunnat ovat nousussa.

Viron ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa 100 000 asukasta kohti on 859, Latvian 864 ja Liettuan 972, Euroopan tautienehkäisy ja -valvontaviraston luvut osoittavat (siirryt toiseen palveluun).

Luvut on päivitetty viimeksi 14. lokakuuta, ja ne päivittyvät torstaina iltapäivällä. Latvian luku nousee reilusti ylöspäin, sillä maan terveysviranomaisten tilastot osoittivat keskiviikkona ilmaantuvuusluvun nousseen jo 1 400:een (siirryt toiseen palveluun).

Viron ja Liettuan korotuskattavuus on Latviaa parempi, joten vakavasti sairastuneiden potilaiden määrä on pienempi.

