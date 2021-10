Uudet kuntoportaat villitsivät 3 000 asukkaan kunnan – sadat halusivat ostaa oman portaan ja "ramppaaminen" alkoi, vaikka askelmia ja kaidetta puuttui

Virolahdelle on tänä vuonna rakennettu kahdet uudet kuntoportaat, jotka ovat nyt viimeistelyä vaille valmiina. Portaat ovat nousseet nopeasti suosituiksi.

Virojoen Lapinvuorelta avautuu komea näkymä. Syksyn värjäämien puiden takana siintää Suomenlahti.

Maisemaa voi kavuta ihailemaan upouusia kuntoportaita pitkin. Uusia kuntoportaita on pienessä, noin 3 000 asukkaan kunnassa peräti kaksin kappalein, sillä toiset kuntoportaat on rakennettu samanaikaisesti Klamilan kylään.

Kuntoportaista on tullut suosittuja lyhyessä ajassa. Pelkästään Kaakkois-Suomessa on yhteensä paritkymmenet kuntoportaat, joista suuri osa on rakennettu aivan viime vuosina. Esimerkiksi Lappeenrannassa pelkästään Huhtiniemen kuntoportaita noustaan pari tuhatta kertaa viikossa.

Virolahdella ajatus uudesta kuntoilupaikasta syntyi samaan aikaan kahdessa eri kylässä.

– Kuntoportaat tuntuvat olevan nyt muodissa. Ne ovat tämän ajan ilmiö. Tietenkin tässä vaikutti suuresti myös korona-aika, kun ihmiset liikkuvat paljon ulkona ja tarvitaan lisää liikuntapaikkoja, Virojoen kyläyhdistyksen sihteeri Siru Ahopelto kertoo.

Virojoen kyläyhdistyksen sihteeri Siru Ahopellon mukaan myös korona-ajalla oli oma vaikutuksensa kuntoportaiden rakentamiseen. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Jokaisella askelmalla on omistaja

Virojoen ja Klamilan kylät päättivät yhdistää voimansa ja päätyivät hakemaan yhteistä Leader-hanketta Virojoen kyläyhdistyksen nimissä.

Iso siivu kuntoportaiden rahoituksesta on kerätty kasaan kekseliäällä tavalla – nimikkoaskelmia myymällä. Idea on osoittautunut hyväksi, sillä joka ikinen noin 270 portaasta on mennyt kaupaksi. 50 euron hinnalla ostaja saa askelmaan haluamansa tekstin.

Virojoen kuntoportaissa tekstikyltit odottavat vielä asentamistaan. Portaisiin on tulossa monenlaisia tekstejä, esimerkiksi kannustuslauseita sekä ihmisten ja yritysten nimiä, ja onpa muutamalla koirallakin oma portaansa.

– Teksteistä tulee hauska katsaus tämän kylän elämään ja vaiheisiin, Siru Ahopelto sanoo.

Riina ja Hanna-Riikka Kupla haluavat omalla portaallaan kannustaa muita liikkujia. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Miehikkäläläiset siskokset Riina ja Hanna-Riikka Kupla ostivat oman portaan Virojoen kuntoportaista. Heidän mielestään oli hauska ajatus, että yritysten lisäksi myös yksityiset ihmiset pystyivät ostamaan askelman itselleen

– Meidän portaassamme lukee ''one more'' ja Kupla sisters. Halusimme toiseksi viimeisen portaan ja tekstillä tsempata, että enää yksi jäljellä. Se ei ilmeisesti täysin toteudu, mutta askelmamme on kuitenkin kuntoportaiden yläpäässä, Riina Kupla sanoo.

Klamilan kuntoportaisiin on jo päästy kiinnittämään nimikkokylttejä. Kuvassa kiinnittäjänä toimii Esa Mässeli Virojoen kyläyhdistyksestä. Kuva: Siru Ahopelto

Siskoksista Riina on käynyt jo muutaman kerran treenaamassa uusissa kuntoportaissa. Hanna-Riikka ei ole portaisiin vielä tätä ennen ehtinyt.

– Tykkäämme liikkua, ja kuntoportaat tulevat varmasti käyttöön. Täältä on tosi upeat maisemat, ja kuntoportaat ovat kyllä hyvällä paikalla, Hanna-Riikka Kupla sanoo.

Kuntoportaisiin asennetaan vielä led-valaistus, jotta niitä voi käyttää myös pimeällä. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Portaissa riittää kiipeäjiä

Molemmat kuntoportaat saatiin käyttökuntoon syyskuun alussa. Kokonaan valmiina niiden on määrä olla marraskuussa. Sitä ennen portaisiin asennetaan vielä tekstikyltit ja led-valaistus.

Vaikka portaat eivät ole vielä edes täysin valmiit, Siru Ahopellon mukaan ne ovat jo löytäneet käyttäjänsä.

– Näppituntumani mukaan portaat ovat tosi ahkerassa käytössä. Aina kun tänne tulee, täällä on kuntoilijoita.

Virojoen kyläyhdistyksen Esa Mässelin mukaan kuntoportaiden rakentaminen on ollut ikimuistoinen projekti. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Myös rakennusprojektista vastannut Esa Mässeli Virojoen kyläyhdistyksestä on huomannut kiinnostuksen portaita kohtaan.

– Täällä alkoi rampata ihmisiä jo siinä vaiheessa, kun portaista puuttui vielä askelmia ja kaidetta, Mässeli sanoo.

Kuntoportaat on rakennettu talkoovoimin, ammattilaisilla teetettyjä mittauksia, perustuksia ja runkotöitä lukuunottamatta.

– Tämä on ollut mielenkiintoinen ja varmasti ikimuistoinen hanke, Esa Mässeli sanoo.

Klamilan kuntoportaiden huipulle on rakennettu näkötorni. Kuva: Esa Mässeli

Muillekin kuin kuntoilijoille

Kuntoportaita ei ole tarkoitettu pelkästään urheilukäyttöön, vaan ihmisten toivotaan käyttävän niitä monipuolisesti. Aikaa voi tulla viettämään esimerkiksi Virojoen portaiden huipulle rakennetulle laavulle, tai Klamilassa näkötornille.

– Virojoen kuntoportailla on jo järjestetty muun muassa päiväkodin vanhempainilta. Paikka sopii hyvin monenlaiseen tarkoitukseen, Siru Ahopelto kertoo.

Virojoen kuntoportaiden huipulle on rakennettu laavu, jossa voi vaikka nauttia eväitä. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

