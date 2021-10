Katso suorana klo 15.35: Suomi ja Ruotsi laajentavat rajan poliisiyhteistyötä – poliisiliitto arvostelee: "Pelko, että harjoitellaan elävillä maaleilla"

Poliisiyhteistyön tiivistämisestä Suomen ja Ruotsin rajakunnissa on keskusteltu jo pitkään. Nyt sopimus maiden välillä on valmis allekirjoitettavaksi, mutta Poliisijärjestöjen liiton mielestä siinä on vielä paljon ongelmia.

Ohisalo ja Damberg allekirjoittavat sopimuksen poliisiyhteistyöstä Suomen ja Ruotsin välillä