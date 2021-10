Tampereelle kaavaillaan japanilaistyylistä kylpylää – taustalla useita kylpylöitä Japanissa pyörittänyt yhtiö

Tampereella saattaa tulevaisuudessa sijaita japanilainen kylpylä. Kuva: Onsenjodo Inc.

Tampereella saattaa tulevaisuudessa sijaita japanilainen kylpylä. Kuva: Onsenjodo Inc. Kuva: Monordi Oy

Tampereelle perustettu yritys aikoo selvittää, voisiko Tampereelle perustaa japanilaistyylisen kylpylän.

Omatsuri -nimisen yhtiön taustalla ovat japanilaislähtöinen liikemies Toshiki Yamazaki sekä Tampereella sijaitseva Monordi-yhtiö. Monordi kertoo kylpyläsuunnitelmista verkkosivuillaan. Yhtiö etsii suomalaisia yhteistyökumppaneita hankkeelleen.

Yrityksessä mukana olevalla Yamazakilla on taustaa kylpyläbisneksessä. Hänen yrityksensä Onsendojo Inc. on vuoden 2011 jälkeen toiminut seitsemässä kylpylä- ja uintipaikassa Japanissa sekä tarjonnut liikkeenjohdon konsultointipalveluja kylpylöille. Vuonna 2013 yhtiö avasi Suomi-teemaisen Ofuro Café Utatane -kylpylän Saitaman prefektuurissa, Japanissa.

Suomessa japanilaisten liikemiesten johdolla toimiva Monordi taas on perustettu vuonna 2018. Yritys tarjoaa liikkeenjohdon konsultointipalveluja Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä yritysjärjestelyjä ja sijoituspalveluja japanilaisten ja pohjoismaisten yritysten välillä.

– Etsimme kylpylälle ensisijaisesti tiloja Tampereelta, mutta jos sopivaa ei sieltä löydy, joudumme laajentamaan etsintäaluetta myös muualle Suomeen, Monordin toimitusjohtaja Yoshi Kosuge kirjoittaa sähköpostilla.

