Tiistai on ollut syksyn kylmin päivä – loppuviikolla sää lämpenee selvästi, mutta muuttuu epävakaaksi

Illalla Suomeen saapuu lännestä voimakas matalapaine, joka tuo mukanaan lunta, räntää ja vettä. Keskiviikkona sää myös lämpenee tuntuvasti, etelässä jopa yli 10 asteen. Luvassa on myös huonoa ajokeliä.

Tänään suomalaiset ovat saaneet nauttia laajalti poutaisesta, aurinkoisesta ja verraten kauniista syyssäästä. Säätilaa ilmaisevat kartat ovat täyttyneet iloisen keltaisista auringon pallukoista.

Vaikka aurinkoa on riittänyt, tänään tiistaina on ollut myöskin syksyn tähän asti kylmin päivä, Ylen meteorologi Anniina Valtonen kertoo.

– Enontekiöllä oli viime yönä peräti 16 astetta pakkasta. Lapissa ja Kainuussa lämpötila on pysytellyt päivälläkin pakkasella, -1 ja -6 asteen välillä. Muualla Suomessa rannikkoa lukuunottamatta plusasteita on ollut vain muutaman asteen verran, joten tänään on ollut tosi kylmä päivä, Valtonen selostaa.

Illalla ja yöllä lännestä hiipii voimakas matalapaine ja kaunis syyssää on kerralla pilalla. Tulevasta käänteestä antavat vihiä lännessä jo nyt majailevat paksut pilvipeitteet.

Sateet saapuvat tiistai-illan aikana lännestä aluksi lumena, mutta ne muuttuvat nopeasti vedeksi, koska lounaasta virtaa lämmintä ilmaa.

– Samalla tuuli voimistuu ja ajokeli muuttuu sateiden levitessä huonoksi suuressa osassa maata. Lapissa ajokeli on huomenna jopa erittäin huono, meteorologi Anniina Valtonen varoittaa.

Myös Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä ja muistuttaa samalla talvirenkaiden tärkeydestä. Maan keskiosassakin sade voi tulla osin räntänä tai lumena ja tienpinnat voivat olla nollassa tai pakkasen puolella, Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Voimistuvat tuulet tulevat etelätuulena puuskittain yli 15 metriä sekunnissa.

– Voidaan puhua myräkästä, mutta ei kuitenkaan myrskystä, Valtonen selventää.

Keskiivikkona sataa etelässä, idässä räntää, pohjoisessa lunta

Huomenna keskiviikkona suomalaiset heräilevät laajalti sateiseen aamuun. Sade pysyy lumena Lapissa ja Kainuussa, koska nollan raja löytyy Oulu-Lieksa akselilta. Etelämpänä tulee vettä, paitsi idässä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa räntää.

Lunta kertyy keskiviikon aikana pohjoiseen liki 15 senttiä. Etelässä vesisateita saadaan runsaasti, reilut 20 millimetriä.

Lämpötilat kohoavat keskiviikkona liki +10 asteen etelässä. Torstaina on laajalti noin +10 astetta maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa lämpötilat pysyvät pakkasen puolella.

Torstaina matalapaine väistyy ja sää alkaa poutaantua eteläisessä Suomessa. Pohjoisessa voi tulla kuitenkin vähän lisää lunta.

Torstain poutasää ei kuitenkaan jatku kovin pitkään, sillä jo perjantaina Suomeen rynnäköivät seuraavat sateet.

– Koko loppuviikko on hyvin epävakainen. Kun matalapaine väistyy itään torstaina, samalla lämmin ilmamassa väistyy ja meille purkautuu pohjoisesta viikonlopuksi kylmää ilmaa, meteorologi Anniina Valtonen sanoo.