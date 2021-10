Kunnanjohtaja Anu Sepponen on ollut kahden työpaikan välissä jo yli vuoden – valintasotku kuumentaa tunteita nyt myös Rautalammilla

Keskustelu ko­ro­na­pas­sis­ta kuohahti somessa ja moni yrityskin otti kantaa – hel­sin­ki­läis­ra­vin­to­loit­si­ja harkitsee ri­ko­sil­moi­tus­ta loukkauksista

Loanheitoksi äitynyt keskustelu sosiaalisessa mediassa on saanut ainakin hel­sin­ki­läi­sen Pub Sirdien omistajan harkitsemaan ri­ko­sil­moi­tuk­sen tekemistä. Tutkijoiden mukaan someraivon takana on yh­teis­kun­nal­li­sen keskustelun hämmentäjiä ja heitä joiden ideologia on joutunut lähipubin tai kahvilan ovella ensimmäistä kertaa koetukselle.