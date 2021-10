Herätys: Koulujen kiusaamisohjelmat syyniin, koronatestin laiminlyönnistä ensimmäiset rikossyytteet, talouden "Elokapina" ei poistanut eriarvoisuutta

Onko koulujen kiusaamisen vastaisilla ohjelmilla vaikutusta?

Erilaisten kiusaamisen vastaisten menetelmien tuloksellisuutta arvioidaan ensi keväänä. Arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Vastaavanlaista arviointia ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Arvioinnin tarkoitus on tuoda tietoa siitä, millaisia menetelmiä on, miten ne toimivat ja miten niitä pystytään kouluarjessa hyödyntämään.

Ensimmäiset rikossyytteet nostettu koronatestin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta

Mehiläisen drive-in-testausasemalla Helsingin Hernesaaressa tehtiin koronavirustestejä 4. tammikuuta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomessa on tullut ensi kertaa vireille rikosjuttuja, jotka koskevat koronatestin väliin jättämistä. Yhteensä kolmea henkilöä vastaan on nostettu syytteet COVID-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta Helsingin käräjäoikeudessa.

Henri Sääskilahti haaveilee formulaurasta ja opiskelee kaksoistutkintoa urheiluammattikoulussa

Henri Sääskilahti sanoo, että formulakuljettaja tarvitsee voimaa erityisesti yläkroppaan. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

16-vuotias Henri Sääskilahti aloitti tänä syksynä opinnot urheiluammattikoulussa Jyväskylässä. 8-vuotiaasta asti kartingissa kilpaillut Sääskilahti on edennyt pikkuformuloihin ja haaveilee pääsystä F1-auton rattiin.

Suomen Olympiakomitea on huolissaan huippu-urheilijoiden ammatillisessa koulutuksessa. Käytännössä urheiluamisten rahoitus on ollut hankepohjalla yli 30 vuotta, eikä rahoitusta ole joinain vuosina voinut hakea ollenkaan. Uhkana on, ettei urheilun ja opiskelun yhdistäminen onnistu jatkossa kunnolla ammatillisella puolella.

Muistatko Occupy Wall Street -liikkeen, talouden "Elokapinan"?

Occupy Wall Street -mielenosoittajat marssivat New Yorkin pörssin lähistöllä 17. marraskuuta 2011. Kuva: Justln Lane / EPA

Vuonna 2011 New Yorkista yli 80 maahan levinnyt protestiliike arvosteli globaalin markkinatalouden ongelmia: suuria tulo- ja varallisuuseroja, pankkien ja suuryritysten valtaa ja vuoden 2008 talouskriisin seurauksia. Myös Suomessa osoitettiin eduskuntataloa vastapäätä mieltä. Kymmenessä vuodessa eriarvoisuus ei ole kadonnut mihinkään, mutta se on enemmän esillä ja markkinatalouden kritiikistä on tullut yhteiskunnallisen keskustelun valtavirtaa.

Tänään tulee vettä

Keskiviikon sää 20.10.2021 Kuva: Yle

Päivä on sateinen koko maassa. Vettä sataa runsaasti maan etelä- ja länsiosassa. Idässä sateet ovat päivällä hetken aikaa räntää, kunnes muuttuvat vedeksi. Lunta tulee pyryttämällä maan pohjoisosassa monin paikoin 10–20 senttiä. Maan eteläosaan virtaa sateiden myötä varsin lämmintä ilmaa ja lämpötila kohoaa etelässä +10 asteen vaiheille.

