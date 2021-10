Ruotsissa koronatilanne on parempi kuin Suomessa, rajalla ihmetellään tiukentuneita terveystoimia – näin vastaa sisäministeri Maria Ohisalo

Valtioneuvoston perjantaina päättämän asetuksen seurauksena Suomen ja Ruotsin rajalla on jälleen alettu vaatia maahan tulijoiden menemistä koronatestiin, jos heillä ei ole todistusta täydestä rokotussarjasta tai puolen vuoden sisällä sairastetusta COVID-19 -taudista.

Rajakuntien välinen liikenne vapautettiin testivaatimuksista syyskuun alussa.

Suomen puolella terveystoimien kiristäminen on herättänyt ihmetystä sosiaalisessa mediassa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vieraili tiistaina Torniossa, jossa Yle kysyi ministerin näkemyksiä terveystoimien tiukentamiseen.

Suomen koronatilanne on tällä hetkellä huonompi kuin Ruotsin. Silti rajoitetaan Suomeen tuloa. Miksi näin?

– Sisäministeriön näkökulmasta näistä rajuimmista rajarajoituksista on luovuttu, eli sisärajatarkastuksia ei enää ole. Nyt on käytössä terveysturvallisuustoimia, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.

On ensimmäinen kerta, kun Suomessa tilanne on huonompi kuin Ruotsissa. Suomi kuitenkin omaehtoisesti tiukentaa maahan pääsyä. Tämä aiheuttaa hämmennystä täällä rajalla. Varmasti olette palautetta kuullut tästä tänäkin päivänä.

– On hyvä muistaa, että Suomi on luopunut rajarajoituksista. Eli käytännössä Suomeen pääsee, jos on kaksi rokotetta otettuna. Käytännössä ainoa asia mitä nyt kysytään on se, onko se rokotepassi olemassa.

Onko todistusten näyttämisellä sellainenkin tarkoitus, että halutaan vähän kannustaa ihmisiä rokotuksiin?

- Jotta me pääsisimme irti kaikista mahdollisista rajoituksista, jotta me pääsisimme elämään mahdollisimman normaalia elämää ja jotta pääsisimme eroon tästä taudista, on tärkeää, että ihan jokainen ottaisi rokotteen.

Koronatilanne Suomessa on huonontunut ja Suomi loistaa kartoilla kohtalaisen punaisena. Olisiko tässä vaiheessa hätäjarrun paikka koronakäyttäytymisessä?

– Terveysviranomaiset arvioivat jatkuvasti, pitääkö toimintaa muuttaa. Tässä kohtaa hallitus on yhdessä linjannut, että koronapassi on otettu käyttöön Suomessa. Se kykenee meillä entistä enemmän avaamaan kulttuuritapahtumia, ravintoloita, palauttamaan ihmisille normaalia elämää ja arkea. Eli seuraamme tilannetta tarkasti.

