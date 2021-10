HUSin Eeva Ruotsalainen: Rajoituksia olisi pitänyt purkaa hallitummin

Koronarajoituksia olisi pitänyt purkaa hallitummin, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on kasvanut joillain alueilla syksyn mittaan. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä jouduttiin viime viikolla jo siirtämään sydänleikkauksia. Leikkauksia on jouduttu siirtämään myös Päijät-Hämeessä, missä koronaviruksen suhteellinen ilmaantuvuus on tällä hetkellä maan suurinta.

Tiistain A-studiossa vieraillut Ruotsalainen huomautti, että rokotuskattavuus Suomessa ei ole vieläkään saavuttanut 80:tä prosenttia, jota pidettiin tavoitteena rajoitusten purkamiselle. Suuri osa rajoituksista päättyi kuitenkin jo lokakuun alussa vaikka rokotekattavuus oli silloin vielä kaukana tavoitteesta.

– Kyllä minä sanoisin, että rajoituksia olisi pitänyt purkaa hallitummin, koska meidän rokotuskattavuutemme ei ole edes vieläkään siinä 80 prosentissa, jota pidettiin jonkinlaisena tavoitteena, Ruotsalainen sanoi A-studiossa.

Ruotsalainen huomautti myös, että 80 prosentin rokotekattavuus ei sekään ole vielä riittävä.

A-studion keskusteluun osallistunut Päijät-Soten johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen oli samaa mieltä rajoitusten liian nopeasta purkamisesta.

– Suunnitelma rajoitusten purkamiselle oli varmasti hyvä, mutta kyllä sitä sitten ennakoiden alettiin toteuttamaan, Nieminen pohti.

Varhila: Tilanne on huolestuttava

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi aiemmin tiistaina Ylen tv-uutisissa olevansa huolissaan tilanteesta ja, että alueilla on nyt toimenpidevelvollisuus.

– Nyt siellä pitäisi lähteä miettimään hyvin kohdennettuja rajoitustoimenpiteitä alueilla, joissa erityisesti sairaalahoidon kapasiteetti alkaa vaarantua, Varhila sanoi Ylen tv-uutisissa tiistai-iltana.

Varhilan mukaan valtakunnallista "hätäjarrua" ei kuitenkaan tarvita toistaiseksi. Hän sanoo nykyisen hybridistrategian lähtevän siitä, että ensin on otettava täysimittaisina käyttöön alueelliset toimet.

”Alueilla pitäisi tehdä hyvin kohdennettuja rajoitustoimia sairaalahoidon turvaamiseksi”, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tiistaina Ylen tv-uutisissa.

