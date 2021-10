Katriina Honkasella oli suunnitelmana liittyä Beatlesiin pyörtymällä Abbey Roadin eteen

Myös näyttelijänä ja ohjaajana tunnettu Honkanen vaikuttaa tällä hetkellä Rolling Rust -yhtyeessä. Innostus kitaransoittoon syttyi nuorena The Beatlesin ihailusta.

The Beatles on saanut monet nuoret miehet ja naiset ympäri maailman tarttumaan kitaraan. Yksi heistä on teatteriohjaajana ja näyttelijänäkin tunnettu Katriina Honkanen. Hänellä oli itse asiassa jopa suunnitelma liittyä mukaan yhtyeeseen.

– Minulla oli joskus 14-15-vuotiaana sellainen suunnitelma, että menen Abbey Road -studion ulkopuolelle ja pyörryn siihen kadulle. Ja sitten sattumalta kundit ovat juuri tulossa nauhoituksiin, George Harrison kantaa minut sinne studioon ja sitten pääsen siihen bändiin.

Honkasen oli pakko ruveta soittamaan kitaraa, jotta hänen haaveensa voisi toteutua. Vaikka suuri ja mahtava Beatles tarjosikin nuorelle Katriinalle inspiraatiota, se muodosti tavallaan myös esteen omien laulujen tekemiselle. Kun kaikki hyvät laulut oli jo tehty, oli turha tehdä mitään, joka ei kestäisi vertailua. Beatlesin varjo väistyi vasta, kun Honkanen löysi naispuoliset lauluntekijät, kuten Suzanne Vegan, Rickie Lee Jonesin ja Joni Mitchellin.

– Kun kuulin heidän musiikkiaan, tajusin, että minähän voin myös tehdä noin. Minä voin myös ruveta tekemään lauluja. Minulla voi olla oma ääni, oma tapa kertoa asioita.

Tällä hetkellä Honkanen tekee musiikkia Rolling Rust -yhtyeensä kanssa, johon kuuluvat myös hänen miehensä Ilkka Tenhunen sekä pariskunnan ystävä Janne Louhivuori.

