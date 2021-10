Hiekka voi olla uusi mahdollisuus varastoida energiaa – Kankaanpäähän rakennetaan maailman ensimmäinen hiekka-akku kaupalliseen tarkoitukseen

Hiekka säilyttää hyvin lämpöä ja toimii erityisesti suurien energiamäärien varastoinnissa. Perusajatus on tuttu vanhoista pönttöuuneista, mutta mittakaava suurempi. Energian varastointi on kasvava bisnes maailmalla.

Kankaanpääläisen kaukolämpölaitoksen pihalle on nousemassa seitsemän metriä korkea teräslieriö, johon tulee noin sata tonnia hiekkaa. Hiekka lämmitetään sähkövastuksen kuumentamalla ilmalla yli 500 asteiseksi.

Kyseessä on hiekka-akku, joka valmistuttuaan varastoi lämpöenergiaa. Halkaisijaltaan nelimetriseen lieriöön varastoitua lämpöä on tarkoitus ensi vuonna johtaa Vatajankoski Oy:n kaukolämpöverkkoon.

Teknologiajohtaja Markku Ylönen järjestelmän kehittäneestä Polar Night Energystä sanoo, että hiekka on hyvä materiaali energian varastoimisessa. Ylösen mukaan se on halpaa ja sitä on hyvin saatavilla.

– Se pitää myös hyvin lämpöä, eikä luovuta sitä liian nopeasti, Ylönen jatkaa.

Polar Night Energyn teknologiajohtaja Markku Ylönen ja Vatajankosken tuotantojohtaja Lauri Hölttä seurasivat rakennustöiden etenemistä. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Ylösen mukaan hiekka ei ole uusi keksintö lämmön varastoinnissa. Hän muistuttaa, että esimerkiksi vanhoissa pönttöuuneissa saattoi olla hiekkaa varaavana materiaalina.

– Meidän tietojemme mukaan sitä ei ole kuitenkaan koskaan käytetty energiavarastona tälläisessä mittakaavassa, Ylönen sanoo.

Maailman ensimmäinen hiekka-akku kaupalliseen käyttöön

Kyseessä on siis tiettävästi maailman ensimmäinen hiekka-akku, joka otetaan kaupalliseen käyttöön.

Vatajankoski on etsinyt uusia vaihtoehtoja energiatuotantoon jo aiemminkin, sillä se hyödyntää teollisuuden ja jopa tietokoneservereiden hukkalämpöä.

– Kun lämpövarasto on saatu käyttöön, sen energialla pystytään lämmittämään joitakin kymmeniä omakotitaloja vuositasolla, kertoo tuotantopäällikkö Lauri Hölttä Vatajankoski Oy:stä.

Hölttä tähdentää, että kyseinen investointi on yhtiön kannalta suhteellisen pieni. Menetelmä on kuitenkin mielenkiintoinen. Hän pitää mahdollisena, että hiekka-akun käyttöä laajennetaan, mikäli siitä saadaan hyviä kokemuksia.

Vatajankoski tähtää siihen, että kaukolämmössä päästäisiin pois poltettavasta materiaalista. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Vaikka hiekka-akku on osittain kokeellinen hanke, on se samalla selkeä jatkumo Vatajankosken valitsemalle tielle.

Tulevaisuudessa yhtiö aikoo tehdä kaikki kaukolämpoverkkoon liittyvät investoinnit niin, että mitään polttoainetta ei tarvitse enää polttaa.

– Ympäristöasiat ovat paljon esillä ja haluamme olla mukana sen kehityksen kärjessä, Hölttä sanoo.

Energiaa halutaan varastoida joka puolella maailmaa

Teknologiajohtaja Markku Ylönen tamperelaisesta Polar Night Energystä sanoo, että energian varastointi on kasvava bisnes koko maailmassa. Erilaisia akkuratkaisuja kehitetään koko ajan sekä suuriin että pieniin tarpeisiin.

Hiekka voi olla varteenotettava materiaali nimenomaan ison mittakaavan varastoinnissa. Ylösen mukaan Polar Night Energy käy neuvotteluja vastaavista järjestelmistä kaikilla mantereilla.

– Lämmön käyttö ja varastointi liittyy teollisuuden tarpeisiin myös lämpimissä maissa, Ylönen sanoo.

Hiekka-akulle tehdään vielä pohjatöitä. Rakennustyöt ovat viivästyneet materiaalipulan takia. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Vatajankosken tontilla Kankaanpäässä hiekka-akun rakennustyöt ovat vielä alkuvaiheessa. Paikalle tulevalle teräslieriölle tehdään vasta pohjatöitä, sillä aikataulu on venynyt suunnitellusta.

Rakentamista on hidastanut materiaalipula. Esimerkiksi pohjatöissä tarvittavaa terästä on ollut vaikea saada.

– Hiekan saaminen lieriöön menee ensi vuoden puolelle, sanoo tuotantopäällikkö Lauri Hölttä Vatajankoski Oy:stä.

