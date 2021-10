Turun suurpalosta vuosi – tontilla on yhä runsaasti rakennusjätettä, vaikka kaupunki on patistanut siistimään alueen

Vuosi sitten, 21. lokakuuta 2020, liekit löivät korkeina koko iltapäivän ja musta savupatsas kohosi Turun keskustan ylle.

Turun Pansiontien suurpalossa tuhoutui autoalan yritysten tiloja ja muun muassa 5 000 autonrengasta paloi aiheuttaen myrkyllisen savupilven.

Port Arthurin kaupunginosan läheisyydessä tapahtuneen tulipalon jäljet näkyvät alueella yhä selvästi.

6 000 neliömetrin suuruisen liikerakennuksen toinen kerros paloi kokonaan, ja jäljellä on lähinnä mustuneita seiniä ja rakennusjätettä.

Tulipalon jäljet näkyvät tontilla yhä. Siellä on esimerkiksi runsaasti osin palaneita autonrenkaita. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Tontinhaltijaa kehotettu siistimään alue

Turun kaupungin rakennusvalvonta on kehottanut tontinhaltijaa siivoamaan alueen, mutta onnistunut tässä vain osittain.

– Hän on noudattanut sitä siten, että hän on purkauttanut ne osat, jotka ovat turvallisuudelle vaaraksi. Eli eteläinen osa rakennuksesta on purettu kokonaan pois, ja keskiosan toinen kerros on purettu, sanoo tarkastuspäällikkö Andreas Salonen.

Sen sijaan tontilla sijaitsee edelleen palon jäljiltä runsaasti rakennusjätettä ja muuan muassa palaneita autonrenkaita.

Siivoamiskehotuksista huolimatta tontti on epäsiisti ja rumentaa alueen yleiskuvaa. Aivan palopaikan vieressä sijaitsee uunituore asuinalue.

Turun suurpalossa tuhoutui liikerakennuksen toinen kerros kokonaan. Poliisin esitutkinta on edelleen kesken. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Andreas Salonen sanoo, että tontinhaltija yritetään saada siistimään alue.

– Yhdessä ympäristönsuojelun kanssa mietitään, miten asian kanssa edetään. Tullaan kehottamaan siistimään tontti, ja poistamaan sieltä ne jätekasat, mitä siellä nyt on.

Tarkkaa takarajaa tontin siistimiselle ei ole vielä päätetty.

– Ehkä vuoden loppuun mennessä voisi olla sellainen realistinen. Aluksi me kehotamme siistimään se tontti, ja jos se ei edelleenkään tule siistiin kuntoon, voidaan asettaa uhkasakko.

Tontin tulevaisuus on auki

Tulipalon kärsineen tontin omistaa Turun kaupunki, mutta se on tehnyt tontin hallinnasta vuoteen 2049 asti ulottuvan vuokrasopimuksen.

Minkälaista käyttöä tontille tulee jatkossa, siitä ei ole tietoa.

– On odotettu, että asia lähtisi vuokralaisen puolelta etenemään, sanoo maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen sanoo, että kaupungilla olisi intressi saada tontti kaavoitettua uudelleen. Se edellyttää kuitenkin vuokralaiselta eli tontinhaltijalta kaavoitusaloitetta.

Tontinhaltija ei halunnut kommentoida alueen jatkokäyttöä tai tilannettaan Ylelle millään tavalla.

Tulipalo loimotti tuntikausia Turun keskustan lähistöllä. Palaneet autonrenkaat muodostivat sankan savupilven. Kuva: Arash Matin / Yle

Vaikka tulipalosta on jo vuosi, poliisin esitutkinta on yhä kesken. Poliisi epäilee palon syttymisestä kolmea henkilöä. Rikosnimikkeenä on yleisvaaran tuottamus. Se viittaa siihen, että paloa ei olisi sytytetty tahallaan.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 21.10. kello 23.

Lue lisää:

Poliisi tutkii yhä Turun Pansiontien rengasliikkeen vuoden takaista tulipaloa

Turun raivoisan palon naapurissa asuva Asta Laine: "Ketään ei kiinnostanut tässä asuvien ihmisten hätä"

5 000 autonrengasta savuna ilmaan – Turun suurpalosta miljoonavahingot, asiakkaiden syytä varautua yrittäjien puhelinsoittoihin jopa iltaisin

Turun Pansiontien suurpaloon johtaneita tapahtumia selvitetään vielä pitkään – pelastuslaitoksen oma lämpökameradrone putosi sammutuksen aikana