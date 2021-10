Korkein hallinto-oikeus: Apulaispormestari Anni Sinnemäki ei ollut esteellinen Meilahden kaavapäätöksissä, suhde Pihla Viitalaan ei ollut läheinen

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) ei ollut esteellinen Helsingin Meilahden huvila-alueelle rakennetun talon poikkeamislupapäätöksessä, linjasi korkein hallinto-oikeus tänään antamassaan ratkaisussa. (siirryt toiseen palveluun)

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Sinnemäen ja talon muiden henkilöiden kanssa omistavan näyttelijän Pihla Viitalan suhde ei ollut niin läheinen, että se olisi tehnyt Sinnemäen esteelliseksi osallistumaan asemakaavan muutoksen käsittelyyn.

Hallintolain ja kuntalain mukaan henkilö on esteellinen, jos käsiteltävä asia koskee hänelle erityisen läheistä henkilöä. Henkilöllä tulisi yleensä olla vastaavanlainen sija kuin perheenjäsenellä tai muilla lähisukulaisilla, jotta suhde katsottaisiin erityisen läheiseksi.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli tehty useita valituksia Sinnemäen esteellisyydestä, joissa väitettiin häntä ja Viitalaa läheisiksi ystäviksi. Perusteena oli muun muassa se, että Viitala oli osallistunut Sinnemäen vaalikampanjaan.

Lisäksi sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa oli mainittu heidän yhteydenpidostaan. Valitusten perusteena oli myös asiasta aloitettu poliisin esitutkinta.

Sinnemäki ja Viitala tapasivat vain harvoin

Sinnemäki kiisti olevansa läheinen ystävä Viitalan kanssa. Sinnemäen mukaan hänellä on laaja tuttavapiiri, johon myös Viitala kuuluu. Viitala oli myös ollut naimisissa Sinnemäen entisen miehen kanssa.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tämä ei kuitenkaan vaikuttanut heidän tuttavuuteensa. Osana laajaa tuttavapiiriä he olivat tavanneet noin kerran vuodessa tai harvemmin.

Kampanjatilaisuuksiin ei valittu puhujia läheisyyden perusteella. Apulaispormestarin julkisella, hänen työhönsä liittyvällä Facebook-sivulla julkaistu uutinen TV-sarjasta, jossa Viitala esiintyi, liittyi kaupungin tukemaan hankkeeseen. Sinnemäen onnittelu Viitalalle somessa liittyi naistenpäivän johdosta yleiseen onnitteluun muillekin naisille.

Tällä perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että apulaispormestarin puolueettomuus ei ollut vaarantunut laissa tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen valitusten hylkäämisestä.

Samaan asiaan liittyen Sinnemäestä on tehty poliisille rikosilmoitus, jonka perusteella on aloitettu esitutkinta. Esitutkinta on loppusuoralla. Poliisi tiedottaa lähiaikoina siirtyykö rikosepäily syyttäjälle syyteharkintaan.

