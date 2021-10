Ennätyksellisen moni irtisanoutuu ja lakkoja sikiää kaikkialla: Tästä on kyse Yhdysvaltojen työmarkkinoita myllertävissä trendeissä

Yhdysvalloissa on käynnissä työntekijöiden irtisanoutumisaalto ja lokakuu on nimetty “lakkokuuksi”. Pandemian takia työelämä on muutoksessa, kun amerikkalaiset arvioivat uudelleen uravalintojaan.

Mikset ryhtyisi yrittäjäksi ja tienaisi rahaa itsellesi, kysyy iowalainen pizzayrittäjä Steve Roberts.