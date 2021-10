Bror Bäckström laittoi Spedelle tupeen ja leikkasi Holkerin kohuparran – yli 60-vuotisen uran tehneen parturin ei pitänyt koskaan jäädä eläkkeelle

Vielä vuosi sitten Bror Bäckström julisti, ettei jää ikinä eläkkeelle.

Nyt mieli on muuttunut. Siihen on tosin vaikuttanut ensin koronapandemia ja sitten kipeytynyt selkä.

– Nyt kun olen tässä pystynyt muutaman kuukauden asiaa ajattelemaan, niin kyllä se yli 60 vuoden työmatka oli riittävä, Bäckström toteaa.

Yli kahdeksankymppinen parturimestari on nyt luovuttanut Uudenmaankadun salonkinsa eteenpäin. Jatkaja työlle löytyi, mistä Bäckström on iloinen.

Muun muassa käsityöneuvoksen arvonimen saanut Bäckström on tullut tunnetuksi etenkin julkisuudenhenkilöiden ja poliitikkojen parturina.

Tuttuja nimiä vilahtelee parturimestarin puheissa.

Spede Pasaselle piti laittaa tupee ja entiseltä pääministeriltä Harri Holkerilta Bäckström leikkasi kohua herättäneen kesäparran.

Ennen Neuvostoliiton suurlähettilään tuloa parturiliike käytiin tarkastamassa. Näyttelijä Marlon Brando kiitti kohteliaasti, mutta siinä se.

Bäckström tosin sanoo, ettei hän itse välittäisi niin puhua nimistä.

Parturi-kampaaja Akim Baya jatkaa Bror Bäckströmin liikkeessä Helsingin Uudenmaankadulla. Baya oli Bäckströmin oma suosikki työn jatkajaksi. Kaksikko tapasi ensimmäisen kerran vuosia sitten, kun Baya muutti Pariisista Suomeen. Bäckström otti tuolloin suomea osaamattoman parturi-kampaajan töihin. Kuva: Sara Salmi / Yle

Aikansa uutuus televisio oli iso apu uralla

Bäckström avasi ensimmäisen parturiliikkeensä Helsingin Punavuoreen 1950-luvun lopulla.

Bäckström on syntynyt Kaskisissa, mutta muutti pääkaupunkiin rakkauden perässä.

– Kun koulunkäynti ei sujunut, niin mietin, että ammatti pitäisi saada. Hakeuduin ammattikouluun, ja siitä se alkoi.

Televisiolla on ollut Bäckströmin uran kannalta iso merkitys. Sattumalta Suomen ensimmäinen tv-kanava Tesvisio muutti Bäckströmin liikkeen naapuriin, ja näin parturimestari päätyi esiintymään milloin mihinkin – muun muassa shampoomainokseen.

– Televisio auttoi paljon yrityksen kehittämisessä. Siihen aikaan se vaikutti ihmisiin, kun oli tuttu televisiosta.

Parturimestari Bror Bäckström esiintyi vuonna 1966 tv-ohjelmassa, jossa puhuttiin muun muassa sen ajan miesten hiusmuodista.

Mutta mikä ihme sai Bäckströmin jatkamaan näin pitkään? Parturin eläkeikä on tullut vastaan jo aikoja sitten.

– Ihmiset jäävät liian aikaisin eläkkeelle ja tylsistyvät. Minusta viimeiset vuodet ovat olleet mielenkiintoisia ja kivoja. Olen tavannut mielenkiintoisia ihmisiä.

Asiakkaita Bäckström jääkin ikävöimään – ja keskusteluja heidän kanssaan.

Tosin asiakas on aina vain asiakas, parturimestari korostaa.

– Tämä parturin ammatti on siitä erikoinen, että tapaa ihmisiä, koskettaa heitä ja leikkaa hiukset, mutta samanaikaisesti ei pidä uskoa, että asiakas on kaveri. On vain asiakassuhde. Ja on tärkeää, ettei näitä asioita sotke keskenään.

